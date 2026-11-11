درگیری خیابانی دو جوان بر سر ترافیک در تبریز به قتل یکی از آن‌ها منجر شد؛ متهم کمتر از ۴۸ ساعت بعد دستگیر و برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

به گزارش تابناک؛ رئیس پلیس آگاهی آذربایجان‌شرقی از وقوع یک فقره قتل در پی درگیری خیابانی دو جوان بر سر ترافیک در تبریز خبر داد و گفت: متهم این پرونده کمتر از ۴۸ ساعت پس از وقوع جنایت دستگیر شد.

بنا بر این گزارش؛ سرهنگ محمدتقی سلطانی روز چهارشنبه در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: در پی وقوع نزاع و درگیری منجر به قتل یک مرد جوان در تبریز، شناسایی و دستگیری عامل این جنایت بلافاصله در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در این پرونده افزود: دو جوان در یکی از خیابان‌های تبریز به دلیل راهبندان و ترافیک با یکدیگر مشاجره کردند که این اختلاف به درگیری فیزیکی انجامید و یکی از طرفین با ضربات چماق، جوان دیگر را مجروح کرد.

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: فرد مجروح با کمک عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شد، اما به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد و ضارب نیز بلافاصله از محل حادثه متواری شد.

سلطانی با بیان اینکه دستگیری متهم با انجام اقدامات پلیسی و هماهنگی قضایی در دستور کار قرار گرفت، گفت: مأموران پس از شناسایی محل اختفای متهم در یکی از شهرستان‌های استان، وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

وی خاطرنشان کرد: متهم در جریان تحقیقات پلیسی و پس از مواجهه با شواهد و مدارک، به ارتکاب قتل اعتراف کرد و برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

منبع: مهر



