مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان عنوان کرد؛

احترام به پرچم ایران، نشانه بلوغ فرهنگی است

گروه استان‌ها - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان، پاسداشت هویت ایرانی و احترام به پرچم و خاک کشور را نشانه بلوغ فکری و فرهنگی دانست و بر ضرورت توجه به آیین‌ها و سنت‌های بومی در برنامه‌های فرهنگی تأکید کرد.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۵۸۲
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احترام به پرچم ایران، نشانه بلوغ فرهنگی است

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «علی‌اصغر دریایی»، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان، روز شنبه ۹ آبان‌ماه در آیین اختتامیه چهارمین جشنواره تئاتر آیینی و سنتی و آیین‌های نمایشی زیویه سقز، بر ضرورت اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری متناسب با فرهنگ، سنت‌ها و آیین‌های مردم ایران اسلامی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه احترام به خاک و پرچم ایران عزیز، پاسداشت هویت ایرانی و احترام به وطن از نشانه‌های بلوغ فکری و فرهنگی است، اظهار کرد: فرهنگ و هنر باید در مسیر تقویت هویت ملی و پاسداشت ارزش‌ها و داشته‌های فرهنگی جامعه حرکت کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با اشاره به نقش‌آفرینی مردم این استان در دفاع از کشور افزود: مردم کردستان، به‌ویژه در دوران جنگ تحمیلی و جنگ رمضان، نشان داده‌اند که همواره پای نظام و میهن خود ایستاده‌اند و در پاسداری از تمامیت و عزت ایران اسلامی پیشگام بوده‌اند.

دریایی از دست‌اندرکاران برگزاری چهارمین جشنواره تئاتر آیینی و سنتی زیویه، هنرمندان شهرستان سقز و گروه‌های شرکت‌کننده قدردانی کرد.

این جشنواره با هدف پاسداشت آیین‌ها، سنت‌ها و میراث فرهنگی و نمایشی منطقه، فرصتی برای حضور و هنرنمایی گروه‌های نمایشی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی کردستان فراهم کرد.

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