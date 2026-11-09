||20:57
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرصادق نوروزی؛ روایت ناگفته‌های سازمان مجاهدین انقلاب از مخالفت هاشمی تا انتخاب خاتمی
4128بازدید
۰

اعلام جرم دادستانی تهران علیه یک پزشک متخصص زنان

قوه قضاییه اعلام کرد: پس از انتشار یک ادعا در فضای مجازی از سوی یک پزشک متخصص زنان و زایمان، دادستانی تهران ضمن احضار وی به مرجع قضایی و انجام تحقیقات در مورد مدعای صورت گرفته و شنیدن اظهارات وی علیه این پزشک اعلام جرم کرد.

کد خبر: 4200847تاریخ انتشار: 4128 بازدید۰
قوه قضائیه
به گزارش تابناک، یک پزشک متخصص زنان و زایمان با انتشار مطلبی در فضای مجازی ادعایی را مطرح کرد که در پی انتشار گسترده آن، دادستانی تهران ضمن دعوت از این پزشک متخصص مستندات ادعای صورت گرفته را خواست که فرد مورد اشاره به دلیل نداشتن هیچ سند و مدرکی نتوانست ادعای صورت گرفته را اثبات کند و در پی همین موضوع دادستانی تهران علیه او اعلام جرم کرد.

برای پزشک مورد اشاره پرونده قضایی تشکیل شده و صفحه مجازی او از دسترس خارج شده است.

اتهام مطلب خلاف واقع و نشر اکاذیب به متهم تفهیم شده است.

منبع: مرکز رسانه قوه قضاییه

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

قوه قضائیهفضای مجازیپزشک متخصصاعلام جرمادعای نادرست

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۰
در انتظار بررسی:
۰
غیرقابل انتشار:
۰

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.