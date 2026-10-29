اعلام جرم علیه مسئولان پروژه سیمان سمنگان

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان شمالی از اعلام جرم و تشکیل پرونده قضایی در رابطه با ترک فعل‌های صورت‌گرفته در پروژه سیمان سمنگان خبر داد.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۲۶۲
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اعلام جرم علیه مسئولان پروژه سیمان سمنگان

به گزارش تابناک؛ سیدجواد ایلالی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان شمالی، در نشست فوق‌العاده شورای حفظ حقوق بیت‌المال که با محوریت بررسی وضعیت پروژه سیمان سمنگان برگزار شد، از اعلام جرم و تشکیل پرونده قضایی در رابطه با ترک فعل‌های صورت‌گرفته از سوی مسئولان مرتبط با این پروژه خبر داد.

تعلل ۲۳ ساله در اجرای پروژه و پیشرفت فیزیکی ۳۷ درصدی

ایلالی با اشاره به گذشت قریب به ۲۳ سال از زمان واگذاری ۱۰۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به شرکت وابسته به یکی از نهادها، اظهار کرد: با وجود اعطای مهلت‌های مجدد به شرکت یادشده در دو نوبت طی یک سال گذشته، بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد پروژه سیمان سمنگان تاکنون تنها ۳۷ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و نشانه‌های کافی از عزم جدی برای تکمیل و بهره‌برداری از آن مشاهده نمی‌شود.

وی با بیان اینکه تداوم این وضعیت، با توجه به مدت‌زمان سپری‌شده و بلاتکلیفی اراضی واگذار شده، می‌تواند از مصادیق تضییع حقوق بیت‌المال باشد، افزود: صرف‌نظر از ادعای سرمایه‌گذار مبنی بر فقدان توجیه اقتصادی برای ادامه اجرای پروژه، این موضوع نافی ضرورت پاسخگویی در قبال تعهدات و تعیین تکلیف اراضی واگذار شده نیست.

لزوم تعیین تکلیف اراضی ملی و اعاده آن به دولت

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان شمالی تأکید کرد: سرمایه‌گذار علاوه بر پاسخگویی در قبال وضعیت ایجاد شده، باید در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی، نسبت به تعیین تکلیف اراضی واگذار شده اقدام کند و موضوع بازپس‌گیری و اعاده این اراضی به دولت نیز از طریق مرجع ذی‌صلاح واگذار کننده، به‌ویژه مراجع مسئول امور اراضی، پیگیری شود.

هشدار دادستان به مسئولان درباره ترک فعل و تضییع حقوق عمومی

ایلالی با هشدار نسبت به هرگونه ترک فعل در هر سطح و جایگاه مدیریتی، خاطرنشان کرد: صیانت از حقوق بیت‌المال و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی، از اولویت‌های دستگاه قضایی است و دادستانی در برابر ترک فعل‌هایی که واجد وصف قانونی باشند، با جدیت و در چارچوب قانون اقدام خواهد کرد.

منبع: میزان

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اعلام جرمسیمان سمنگانخراسان شمالی
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