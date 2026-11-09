هر شانه تخم مرغ از ۶۰۰ هزار تومان بالاتر رفته و تولید کنندگان می‌گویند آنها ارزان می‌فروشند و رشد قیمت در حلقه فروش بازار اتفاق می‌افتد، کارشناسان هم از فقدان نظارت می‌گویند.

به گزارش تابناک، «قیمتشانه‌ای ۶۰۰ هزار تومان شد» که در دوماه گذشته آرام آرام از ۴۰۰ هزار تومان بالا آمده است.به گفته دبیر فدراسیون طیور سید فرزاد طلاکش تخم مرغ دانه‌ای ۲۲ تا ۲۷ هزار تومان فروخته می‌شود.

طی دو ماه گذشته آنطور که رئیس اتحادیه مرغداران می‌گوید،‌ هزینه نهاده‌های تولید، دارو، واکسن و ویتامین‌ها ۲۰ درصد بالا رفته است.

مرغداران می‌گویند،‌ هر شانه تخم مرغ دو کیلویی را ۴۶۰ هزار تومان می‌فروشند و حدود ۱۴۰ هزار تومان در بازار خرده‌فروشی گران می‌شود، تولید کنندگان می‌گویند حتی با این قیمت هم ضرر می‌کنند.

کارشناس طیور علی احمدی می‌گوید: با شرایطی مواجهیم که تولید کننده و مصرف کننده هر دو ضرر می‌کنند.وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و تعزیرات هر کدام بخشی از این نظارت را بر عهده دارند.