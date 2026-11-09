||19:23
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرمدیرعامل آتیه صبا رد صلاحیت شد
528بازدید
۰

چه کسی از بازار تخم مرغ سود می‌برد؟

هر شانه تخم مرغ از ۶۰۰ هزار تومان بالاتر رفته و تولید کنندگان می‌گویند آنها ارزان می‌فروشند و رشد قیمت در حلقه فروش بازار اتفاق می‌افتد، کارشناسان هم از فقدان نظارت می‌گویند.

کد خبر: 4200839تاریخ انتشار: 528 بازدید۰
تخم مرغ
به گزارش تابناک، «قیمت تخم مرغ شانه‌ای ۶۰۰ هزار تومان شد» که در دوماه گذشته آرام آرام از ۴۰۰ هزار تومان بالا آمده است.به گفته دبیر فدراسیون طیور سید فرزاد طلاکش تخم مرغ دانه‌ای ۲۲ تا ۲۷ هزار تومان فروخته می‌شود. 

طی دو ماه گذشته آنطور که رئیس اتحادیه مرغداران می‌گوید،‌ هزینه نهاده‌های تولید، دارو، واکسن و ویتامین‌ها ۲۰ درصد بالا رفته است. 

مرغداران می‌گویند،‌ هر شانه تخم مرغ دو کیلویی را ۴۶۰ هزار تومان می‌فروشند و حدود ۱۴۰ هزار تومان در بازار خرده‌فروشی گران می‌شود، تولید کنندگان می‌گویند حتی با این قیمت هم ضرر می‌کنند. 

کارشناس طیور علی احمدی می‌گوید: با شرایطی مواجهیم که تولید کننده و مصرف کننده هر دو ضرر می‌کنند.وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و تعزیرات هر کدام بخشی از این نظارت را بر عهده دارند.

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

قیمتتخم مرغمرغداران

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۰
در انتظار بررسی:
۱
غیرقابل انتشار:
۰

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.