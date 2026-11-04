کلاهبرداری جدید به بهانه فروش اقساطی خودرو

کلاهبرداران سایبری با انتشار آگهی‌های جعلی فروش اقساطی خودرو در سامانه‌های آگهی و ترغیب متقاضیان به نصب اپلیکیشن‌های آلوده، به اطلاعات بانکی و پیامک‌های رمز یک‌بارمصرف آن‌ها دسترسی پیدا می‌کنند.

به گزارش تابناک؛ سرهنگ جواد مختاررضایی در توضیح بیشتر گفت: کلاهبرداران عمدتا با حساب‌های کاربری تازه‌ ساخته یا هک‌ شده، آگهی‌هایی با عناوینی مانند «فروش اقساطی خودرو با پیش‌پرداخت، چک یا سفته» منتشر می‌کنند و در گفت‌وگو با متقاضی، از او می‌خواهند اپلیکیشنی را نصب کند.

وی افزود: این اپلیکیشن آلوده است و پس از نصب، ممکن است به پیامک‌ها، کارت بانکی و اعتبار خرید فرد در سرویس‌های خرید اعتباری دسترسی پیدا کند. کدهای یک‌بارمصرف پرداخت که از طریق پیامک ارسال می‌شوند نیز ممکن است از همین راه به دست مجرم برسد.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتای فراجا تصریح کرد: این کلاهبرداران بعضاً با کارت بانکی یا اعتبار خرید قربانیان، هزینه ثبت و ارتقای همان آگهی‌های جعلی را می‌پردازند و گاهی آن‌ها را هم‌زمان در چند شهر منتشر می‌کنند تا آگهی بیشتر دیده شود و افراد بیشتری در دام آن بیفتند.

سرهنگ مختاررضایی ادامه داد: در برخی موارد نیز حساب کاربری خود قربانی در سامانه آگهی هک شده و با اعتبار خرید خود او، آگهی جعلی منتشر شده است؛ در این حالت ممکن است حساب کاربری قربانی نیز مسدود شود.

وی با اشاره به اینکه بیشتر پرداخت‌هایی که با اعتبار خرید قربانیان انجام می‌شود چند صد هزار تومانی است، گفت: کوچک بودن مبلغ ممکن است باعث شود برخی قربانیان پیگیری را رها کنند، در حالی که همین مبالغ در مجموع به رقم قابل توجهی می‌رسد. برداشت از کارت‌های بانکی سرقت‌ شده نیز ممکن است به چند میلیون تومان برسد.

سرهنگ مختاررضایی در پایان خاطرنشان کردند: افرادی که چنین برنامه‌ای نصب کرده‌اند، فوراً اینترنت همراه و وای‌فای گوشی را قطع و برنامه را حذف کنند و از طریق دستگاهی امن، رمزهای مهم را تغییر داده و حساب‌ها، تراکنش‌های بانکی و اعتبار خرید خود را بررسی کنند. همچنین شهروندان می‌توانند موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ یا وب‌سایت policefata.ir گزارش کنند.

منبع: ایسنا