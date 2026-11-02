شنیده شدن صدای انفجار در سفارت انگلیس در بغداد

به گزارش تابناک، صدای چندین انفجار و تیراندازی به ‌وضوح از داخل سفارت انگلیس در بغداد شنیده شده است.

سفارت انگلیس در بغداد در منطقه سبز، یکی از حساس‌ترین مناطق امنیتی پایتخت عراق، قرار دارد؛ منطقه‌ای که علاوه بر مراکز دولتی و نهادهای دیپلماتیک، میزبان شماری از سفارتخانه‌های خارجی است.

این منطقه طی سال‌های گذشته بارها شاهد حملات راکتی و پهپادی و همچنین تدابیر شدید امنیتی بوده است.

منبع: ایسنا

