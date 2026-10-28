علی دادگر رئیس فدراسیون تیراندازی شد

به گزارش تابناک و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، مجمع عمومی و انتخاباتی رئیس فدراسیون تیراندازی با ریاست سیدمحمدشروین اسبقیان معاون توسعه وررش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان برگزار و علی دادگر با ۲۶ رای، از ۵۱ آرای اعضای مجمع، به عنوان رئیس جدید این فدراسیون انتخاب شد.

ابراهیم برخورداری، علی دادگر، حسین زکی‌زاده، سید سالار محمد‌نیا، عباس محمدی‌پور و مسعود نصرتی قزوینی‌نژاد بعنوان شش نامزد نهایی انتخابات ریاست فدراسیون تیراندازی، صلاحیت آنها برای حضور در این مجمع تأیید شده بود.

پیش از برگزاری انتخابات با انصراف ابراهیم برخورداری، سید سالار محمدنیا و مسعود نصرتی قزوینی‌نژاد، انتخابات با رقابت بین علی دادگر، حسین زکی‌زاده و عباس محمدی‌پور برگزار شد.

در دور اول مجمع انتخاباتی فدراسبون تیراندازی، علی دادگر با ۲۵ رای، حسین زکی‌زاده ۱۹ رای و عباس محمدی‌پور ۵ رای کسب کردند. یک رای نیز باطله بود.

انتخابات به دور دوم رفت

مجمع انتخاباتی این فدراسیون به دلیل عدم کسب اکثریت آرا به دور دوم رسید.

بر همین اساس، رای گیری برای انتخاب رئیس فدراسیون، بین علی دادگر و حسین زکی‌زاده برگزار شد.

عباس محمدی، کاندیدای ریاست و رییس هیات اصفهان پس از پایان دور اول و عدم حضور در دوم دوم، به عنوان عضو مجمع در ری گیری مرحله بعد حضور داشت و مجموع آرا در دور دوم به عدد ۵۱ رسید.

در پایان دور دوم علی دادگر با کسب ۲۶ رای و با اعتماد اعضای مجمع برای دوره چهارسال آینده، به عنوان رئیس فدراسیون تیراندازی انتخاب شد.

حسین زکی‌زاده ۲۵ رای کسب کرد.

علی دادگر پیش از این نیز سابقه ریاست فدراسیون تیراندازی را داشته‌است.