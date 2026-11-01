نهمین «فدرال افکت» نوبیتکس برگزار شد

نهمین قسمت ویژه‌برنامه «فدرال افکت» نوبیتکس، چهارشنبه ۶ آبان، هم‌زمان با اعلام تصمیم فدرال رزرو آمریکا درباره نرخ بهره برگزار شد. این برنامه با پوشش زنده تصمیم بانک مرکزی آمریکا و ترجمه هم‌زمان سخنرانی کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، به بررسی پیامدهای سیاست پولی آمریکا برای بازارهای مالی و چشم‌انداز اقتصاد ایران اختصاص داشت.

در این قسمت، علی رضاپور، مهدی حق‌باعلی، همایون دارابی و مرتضی کاظمی به‌عنوان مهمانان برنامه حضور داشتند و درباره تحولات بازار طلا و بیت‌کوین، سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی، بازار انرژی و وضعیت اقتصاد ایران گفت‌وگو کردند.

تثبیت نرخ بهره آمریکا و چشم‌انداز بازارهای جهانی

فدرال رزرو در نشست اکتبر، نرخ بهره را در محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد ثابت نگه داشت؛ تصمیمی که پس از افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره در نشست سپتامبر اتخاذ شد و با انتظارات بازار مطابقت داشت.

علی رضاپور در این برنامه توضیح داد که به دلیل پیش‌بینی‌پذیر بودن تصمیم فدرال رزرو، اعلام نرخ بهره واکنش قابل‌توجهی در بازارهای مالی ایجاد نکرد. به گفته او، توجه سرمایه‌گذاران بیش از خود تصمیم، معطوف به سخنان کوین وارش و نشانه‌هایی بود که می‌توان از مواضع رئیس فدرال رزرو درباره مسیر آینده سیاست پولی دریافت کرد.

یکی از تحولات مهم این نشست، اعلام تغییر در برنامه جلسات فدرال رزرو بود. بر اساس توضیحات وارش، از سال ۲۰۲۷ یکی از هشت نشست سالانه این نهاد به بررسی مسائل راهبردی سیاست پولی اختصاص می‌یابد و در سال ۲۰۲۸ تعداد نشست‌های تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره به شش جلسه کاهش خواهد یافت.

در بخش دیگری از برنامه، رابطه سیاست پولی آمریکا و بازار رمزارزها بررسی شد. رضاپور با اشاره به اینکه بیت‌کوین در دوره‌های مختلف الزاماً واکنش یکسانی به تغییر نرخ بهره نشان نداده است، تأکید کرد که نمی‌توان مسیر قیمت این دارایی را صرفاً بر اساس تصمیم‌های فدرال رزرو پیش‌بینی کرد. به اعتقاد او، وضعیت نقدینگی، رشد اقتصادی و میزان تمایل سرمایه‌گذاران به پذیرش ریسک نیز در تحولات بازار رمزارزها نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.

از سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی تا چالش‌های اقتصاد ایران

بخش دیگری از نهمین «فدرال افکت» به تأثیر توسعه هوش مصنوعی بر اقتصاد جهانی اختصاص داشت. مهدی حق‌باعلی با مقایسه موج سرمایه‌گذاری در این حوزه با دوره‌های توسعه فناوری‌هایی مانند برق و اینترنت، توضیح داد که حجم بالای سرمایه‌گذاری در یک فناوری نوظهور لزوماً به معنای شکل‌گیری حباب نیست. او همچنین تأمین انرژی مراکز داده را یکی از چالش‌های مهم آینده صنعت هوش مصنوعی دانست.

همایون دارابی نیز با بررسی تحولات بازار انرژی، به پیامدهای افزایش قیمت نفت و گازوئیل بر هزینه تولید و حمل‌ونقل جهانی پرداخت. به گفته او، اختلال در عرضه فرآورده‌های نفتی می‌تواند بر زنجیره تأمین صنایع مختلف اثر بگذارد و اهمیت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی را افزایش دهد.

در بخش مربوط به اقتصاد ایران نیز، مرتضی کاظمی و همایون دارابی از زوایای مختلف به بررسی عوامل مؤثر بر تورم پرداختند. در این گفت‌وگو، موضوعاتی مانند کیفیت سیاست‌گذاری اقتصادی، رشد نقدینگی، محدودیت درآمدهای ارزی و ناترازی بودجه به‌عنوان بخشی از عوامل اثرگذار بر شرایط تورمی کشور مورد بحث قرار گرفت.

چشم‌انداز نرخ ارز و بازار سرمایه نیز از دیگر محورهای گفت‌وگو بود. کاظمی با اشاره به تغییر رفتار سرمایه‌گذاری خانوارهای ایرانی، افزایش تمایل به نگهداری دارایی‌هایی مانند طلا، ارز و رمزارز را یکی از عوامل مؤثر بر پیچیدگی پیش‌بینی نرخ ارز عنوان کرد. دارابی نیز با بررسی عملکرد شرکت‌های بورسی، به تأثیر قیمت جهانی کالاهای پایه و تغییر سیاست‌های قیمت‌گذاری داخلی بر سودآوری برخی صنایع اشاره کرد.

نهمین ویژه‌برنامه «فدرال افکت» نوبیتکس برگزار شد و تلاش کرد در کنار پوشش تصمیم فدرال رزرو، تصویری از ارتباط سیاست‌های پولی آمریکا با تحولات بازارهای جهانی و اقتصاد ایران ارائه دهد.

نسخه کامل این برنامه از طریق کانال آپارات نوبیتکس در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.