||13:57
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرواردات کالا صرفاً به ۶۶ کد تعرفه محدود نشده است
1377بازدید
۰

گفتگوی تلفنی امیر قطر و ترامپ

امیر قطر و رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تلفنی درباره تحولات منطقه صحبت کردند.

کد خبر: 4200127تاریخ انتشار: 1377 بازدید۰

۶۳۴۵۹۵۷۶

به گزارش تابناک؛ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تلفنی درباره تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش در منطقه صحبت کردند.


طبق گزارش الجزیره، امیر قطر بر اهمیت مذاکره و دیپلماسی برای حل و فصل اختلافات و ممانعت از تشدید تنش تاکید کرد.


وی بر اهمیت مذاکره برای تضمین آزادی کشتیرانی و امنیت انتقال انرژی تاکید کرد.


دو طرف همچنین درباره تلاش‌های قطر برای نزدیک کردن دیدگاه‌ها میان طرف‌های ذیربط و حمایت از روند مذاکره برای رسیدن به یک توافق فراگیر برای پایان بحران در منطقه صحبت کردند.


منبع: ایسنا

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

ترامپگفتگوی تلفنیامیرقطر

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.