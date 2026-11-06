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گفتگوی تلفنی امیر قطر و ترامپ
امیر قطر و رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تلفنی درباره تحولات منطقه صحبت کردند.
به گزارش تابناک؛ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تلفنی درباره تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنش در منطقه صحبت کردند.
طبق گزارش الجزیره، امیر قطر بر اهمیت مذاکره و دیپلماسی برای حل و فصل اختلافات و ممانعت از تشدید تنش تاکید کرد.
وی بر اهمیت مذاکره برای تضمین آزادی کشتیرانی و امنیت انتقال انرژی تاکید کرد.
دو طرف همچنین درباره تلاشهای قطر برای نزدیک کردن دیدگاهها میان طرفهای ذیربط و حمایت از روند مذاکره برای رسیدن به یک توافق فراگیر برای پایان بحران در منطقه صحبت کردند.
منبع: ایسنا
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