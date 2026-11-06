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سپاه ششمین پهپاد MQM-۱۷۰ آمریکایی را زمین‌گیر کرد

سپاه پاسداران از شکار ششمین پهپاد شناسایی آمریکایی از نوع MQM-۱۷۰ در آسمان جزیره قشم خبر داد.

کد خبر: 4200118تاریخ انتشار: 957 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شامگاه پنجشنبه اعلام کرد: « ششمین پهپاد شناسایی آمریکایی از نوع MQM-۱۷۰ در آسمان جزیره قشم، با اقدام سامانه‌های پیشرفته جنگ الکترونیک نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی زمین‌گیر شد.»

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قشمپهپادسپاه پاسداران انقلاب اسلامی

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