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سپاه ششمین پهپاد MQM-۱۷۰ آمریکایی را زمینگیر کرد
سپاه پاسداران از شکار ششمین پهپاد شناسایی آمریکایی از نوع MQM-۱۷۰ در آسمان جزیره قشم خبر داد.
به گزارش تابناک؛ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شامگاه پنجشنبه اعلام کرد: « ششمین پهپاد شناسایی آمریکایی از نوع MQM-۱۷۰ در آسمان جزیره قشم، با اقدام سامانههای پیشرفته جنگ الکترونیک نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی زمینگیر شد.»
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