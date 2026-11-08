اقدام عملی بانک شهر برای حمایت از بازسازی و توسعه پتروشیمی جم
مدیرعامل بانک شهر در دیدار با مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم بر آمادگی این بانک برای حمایت از فرآیند بازسازی و تأمین تجهیزات مورد نیاز این مجموعه صنعتی که در جریان جنگ رمضان آسیب دیده است، تأکید کرد.
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، دکتر سیدمحمدمهدی احمدی مدیرعامل بانک شهر در دیدار با امیر اکبری مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم، ضمن بررسی زمینههای همکاری و تعاملات دوجانبه، آمادگی بانک شهر را برای پشتیبانی مالی از برنامههای بازسازی و احیای بخشهای آسیبدیده این مجموعه در جنگ رمضان اعلام کرد.
دکتر احمدی با اشاره به جایگاه راهبردی صنعت پتروشیمی در اقتصاد کشور و نقش این صنعت در ارز آوری، توسعه صادرات غیرنفتی و تأمین نیاز صنایع پاییندستی، اظهار کرد: حمایت از بنگاههای بزرگ تولیدی و صنعتی، بهویژه مجموعههایی که در شرایط دشوار و در پی جنگ تحمیلی رمضان نیازمند بازسازی و احیای ظرفیتهای تولیدی خود هستند، از جمله اولویتهای بانک شهر است.
وی با تأکید بر ضرورت تسریع در بازگشت واحدهای آسیبدیده به چرخه تولید، خاطرنشان کرد: بانک شهر آمادگی دارد با بهرهگیری از ظرفیتهای مالی، اعتباری و تخصصی خود، در مسیر بازسازی پتروشیمی جم مشارکت کند.
مدیرعامل بانک شهر همچنین با اشاره به اهمیت تأمین بهموقع تجهیزات و قطعات مورد نیاز برای بازسازی و راهاندازی مجدد بخشهای آسیبدیده، بر همکاری این بانک در زمینه تأمین و خرید تجهیزات مورد نیاز پتروشیمی جم تأکید کرد.
دکتر احمدی با بیان اینکه توسعه همکاری بانکها با صنایع بزرگ کشور میتواند زمینهساز تقویت تولید ملی و افزایش تابآوری اقتصادی باشد، خاطرنشان ساخت: بانک شهر در سالهای اخیر تلاش کرده است با توسعه تعاملات خود با شرکتهای فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، از طریق ارائه خدمات و ابزارهای متنوع بانکی و مالی، نقش مؤثرتری در پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی و پروژههای صنعتی ایفا کند.
امیر اکبری مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم نیز در این دیدار ضمن تشریح شرایط این مجموعه و نیازمندیهای آن در مسیر بازسازی و تداوم فعالیتهای تولیدی، به بررسی ظرفیتهای همکاری با بانک شهر پرداخت.
در پایان این نشست، طرفین بر گسترش همکاریهای مشترک و استفاده از ظرفیتهای متقابل برای حمایت از برنامههای بازسازی، تأمین تجهیزات و تقویت فعالیتهای تولیدی پتروشیمی جم تأکید کردند.
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