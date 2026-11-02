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نبض خبر
تصاویر سیستمهای دفاع هوایی بیشتر اطراف اقامتگاه ترامپ
سرویس مخفی به فرماندهی دفاع هوافضای آمریکای شمالی دستور داده تا سیستمهای رهگیر برد کوتاه آونجر و اخلالگرهای تاکتیکی را برای محافظت از ملک پرزیدنت ترامپ در فلوریدا در برابر تهدیدات ارتفاع پایین و پهپادی مستقر کند.
دیدگاهها (2)
این شد زندگی؟ خاک بر سر ترامپ و داو دسته آدمخوارش که دنیا را هم برای خودش و برای بقیه به گند کشیدند!🤢
کار بجایی میرسه که از سایه خودتم وحشت میکنی و تمام مال و اموال و ثروتتت و حتی فرزندانت هم نمیتونن جونتو نجات بدن پس مغرور به این چندتا چیز نباش!! تاریخ بجز این نبوده. نمرود چطور مرد؟!!
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