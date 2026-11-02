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2 دیدگاه4707 بازدید ثبت‌شدهفیلم
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کد خبر: 100000261 4707 بازدید تاریخ انتشار: نویسنده: مهدی خرم دل واحد

نبض خبر

تصاویر سیستم‌های دفاع هوایی بیشتر اطراف اقامتگاه ترامپ

سرویس مخفی به فرماندهی دفاع هوافضای آمریکای شمالی دستور داده تا سیستم‌های رهگیر برد کوتاه آونجر و اخلالگرهای تاکتیکی را برای محافظت از ملک پرزیدنت ترامپ در فلوریدا در برابر تهدیدات ارتفاع پایین و پهپادی مستقر کند.


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برچسب‌ها:پدافند هواییسرویس مخفیدونالد ترامپویدیوحمله پهپادیترور ترامپ

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دیدگاه‌ها (2)

علیرضا۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۰۸:۵۴

این شد زندگی؟ خاک بر سر ترامپ و داو دسته آدمخوارش که دنیا را هم برای خودش و برای بقیه به گند کشیدند!🤢

امین۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۰۸:۴۲

کار بجایی میرسه که از سایه خودتم وحشت میکنی و تمام مال و اموال و ثروتتت و حتی فرزندانت هم نمیتونن جونتو نجات بدن پس مغرور به این چندتا چیز نباش!! تاریخ بجز این نبوده. نمرود چطور مرد؟!!

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