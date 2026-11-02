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سرویس مخفی به فرماندهی دفاع هوافضای آمریکای شمالی دستور داده تا سیستم‌های رهگیر برد کوتاه آونجر و اخلالگرهای تاکتیکی را برای محافظت از ملک پرزیدنت ترامپ در فلوریدا در برابر تهدیدات ارتفاع پایین و پهپادی مستقر کند.