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تعداد بازدید: ۱۶۹۴
کد خبر: ۳۰۰۰۸۲۲۰
تاریخ انتشار: پنج‌شنبه ۰۷ آبان ۱۴۰۵ ۰۸:۳۹
نبض خبر

ادعای ترامپ درباره متن نامه معاونش به محسن رضایی

در پی انتشار گزارش وال استریت ژورنال مبنی بر نامه نگاری جی‌دی ونس معاون رئیس‌جمهوری آمریکا با محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی با هدف از سرگیری مذاکرات صلح، خبرنگاری از ترامپ پرسید که آیا به ونس دستور دادید که برای آغاز مذاکرات صلح با جمهوری اسلامی گفت‌وگو کند؟ ترامپ پاسخ داد «نه، موضوع این است که آنها به کمک‌هایی از جمله تجهیزات پزشکی و اقلام مختلف دیگر نیاز دارند.» ادعاهای ترامپ را می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها دونالد ترامپجی دی ونسمحسن رضاییجنگ ایران و آمریکامذاکرات ایران و آمریکاویدیو
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