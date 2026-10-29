ترامپ درباره نامه ونس به محسن رضایی چه گفت؟

ترامپ در واکنش به گزارش وال‌استریت ژورنال درباره نامه جی‌دی ونس به محسن رضایی با هدف ازسرگیری مذاکرات صلح، هرگونه دستور برای تماس با ایران را رد کرد.
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ترامپ درباره نامه ونس به محسن رضایی چه گفت؟

به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ در واکنش به پرسشی درباره دستور به جی‌دی ونس برای ازسرگیری مذاکرات با ایران، گفت موضوع مطرح‌شده مربوط به ورود اقلام پزشکی برای کمک به بیماران است.

روایت ترامپ از ماجرای نامه ونس به محسن رضایی

دونالد ترامپ در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا به جی‌دی ونس دستور داده است برای ازسرگیری مذاکرات با ایران تماس بگیرد، اظهار داشت: «من چنین کاری نکردم؛ موضوع مربوط به ورود اقلام پزشکی برای کمک به بیماران است.»

پای اقلام پزشکی به ماجرای مذاکرات ایران و آمریکا باز شد

ترامپ مدعی شد: ایران به کمک در زمینه تأمین مواد پزشکی نیاز دارد. در واقع، این کشور در حال دریافت تجهیزات برای کمک به افرادی است که بیمار هستند.

این پرسش ساعاتی پس از آن مطرح شد که وال‌استریت ژورنال مدعی شد جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، برای ازسرگیری مذاکرات صلح، نامه‌ای به محسن رضایی نوشته است.

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