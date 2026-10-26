کد خبر: ۳۰۰۰۷۸۸۵

نبض خبر کاخ سفید: نتانیاهو تلاش دارد ایران را به جنگ بکشاند!

باراک راوید در کانال 12 اسرائیل گفت نتانیاهو در روزهای اخیر چند گفتگو با ترامپ داشته و همچنان در حال فشار به ترامپ درباره ایران است. یک منبع آمریکایی فاش کرد که مقام‌های کاخ سفید درخواست‌های مکرر بنیامین نتانیاهو از دونالد ترامپ برای اعلام حمایت علنی از کارزار انتخاباتی‌اش را نشانه‌ای از «استیصال» نخست‌وزیر اسرائیل تعبیر کرده‌اند. به گفته این منبع، نتانیاهو در دو تماس اخیر خود با ترامپ بار دیگر خواستار حمایت انتخاباتی او شده و مقام‌های آمریکایی از این درخواست‌ها چنین برداشت کرده‌اند که خود نتانیاهو نیز معتقد است در رقابت انتخاباتی عقب افتاده است. گزارش را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید.