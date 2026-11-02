اسپانیا: جنگ علیه ایران غیرقانونی است

پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا امروز (دوشنبه) در نشستی جنگ علیه ایران را «غیرقانونی» خوانده و گفت که این جنگ پیامدهایی، از جمله ۱۰۰ میلیارد یورو ر به دلیل افزایش قیمت سوخت بر کشورهای اروپایی تحمیل کرده است.

به گزارش تابناک؛ پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا که پیشتر نیز از جنگ انتخابی و غیرقانونی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا علیه ایران انتقاد کرده است، امروز (دوشنبه) در نشست ورلد این پروگرس در بارسلونا گفت که «جنگ غیرقانونی در غرب آسیا و تنش‌ها در تنگه هرمز نشان‌دهنده بهایی است که اروپا و در واقع، بقیه جهان، به‌ویژه جنوب جهانی باید بپردازد.»

سانچز: جنگ علیه ایران ۱۰۰ میلیارد یورو به اروپا خسارت زد

طبق گزارش روزنامه ال پایس، سانچز در این نشست درباره پیامدهای جنگ گفت که «از ابتدای سال تا کنون، این جنگ به دلیل افزایش قیمت سوخت، ۱۰۰ میلیارد یورو هزینه اضافی به اروپایی‌ها تحمیل کرده است.»

هشدار این مقام اماراتی در پی این مطرح می‌شود که بسته ماندن تنگه هرمز که حدود ۲۰ درصد از مصرف جهانی مایعات نفتی از آن می‌گذرد، بر اثر جنگ انتخابی و تجاوزکارانه آمریکایی ـ صهیونیستی موجب وارد آمدن شوک به بازارهای جهانی انرژی و افزایش هزینه خانوار شده است.

دولت ترامپ که در آمریکا با کمبود شدید سوخت دیزل به دلیل پیامدهای جنگ ایران مواجه است، تلاش کرده با اظهارات متناقض و بی‌اساس، از جمله این که ایران کنترلی بر تنگه هرمز ندارد، قیمت را در بازارها کنترل کند، اگرچه اقدامات آن تاثیر موقت داشته است.

کشورهای تولیدکننده نفت به دلیل شرایط جدید وادار به آزادسازی ذخایر اضطراری شده و بسیاری دیگر از کشورها از شهروندان خود خواسته‌اند به دلیل کمبود سوخت مصرف بهینه داشته باشند.

تهران که در محاصره غیرقانونی دریایی دولت ترامپ قرار دارد، تاکید کرده است تا زمان برآورده نشدن شروط آن برای پایان جنگ، تنگه هرمز بسته می‌ماند.

سانچز: اسپانیا از واشنگتن و تل‌آویو اداره نمی‌شود

سانچز با تاکید بر اهمیت استقلال این کشور در میانه خبرساز شدن مداخلات پنهان دولت دونالد ترامپ، ‌ رئیس‌جمهور آمریکا در سیاست داخلی کشورهای اروپایی بیان کرد: «اسپانیا از همین‌جا اداره می‌شود، نه از واشنگتن، نه از تل‌آویو و مسلما نه از مسکو یا بوئنس آیرس. این مسیری است که اروپا به آن نیاز دارد.»

نخست‌وزیر سوسیالیست اسپانیا همچنین درباره به قدرت رسیدن احزاب راست‌گرا و راست‌افراطی در کشورهای مختلف اروپا، از جمله آلمان گفت: «برای راست افراطی منازعه یا تقابل صرفا ابزاری برای رسیدن به قدرت نیست، بلکه یک هدف است. راهبرد آن‌ها از مرزها فراتر می‌رود. راست افراطی بین‌المللی-نامی است که من بر آن گذاشته‌ام- برای تضعیف اروپا از درون آن اتحادهایی را شکل می‌دهد.»

او افزود: «زمانی که اروپا متحد باشد، پیروز می‌شود. ما این را در موارد بسیاری در سال‌های اخیر نشان داده‌ایم؛ مانند خریداری مشترک گاز در دشوارترین لحظات در جنگ اوکراین.»

منبع: ایسنا