بورل: ترامپ برای جهان بسیار خطرناک است



به گزارش تابناک، جوزپ بورل، مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفت‌وگو با شبکه خبری فرانس۲۴ عنوان کرد: «به‌جز اسپانیا، صدای کدام اروپایی جرئت کرد علیه جنگ در ایران بلند شود؟ اروپا به جای ایستادگی، باج‌خواری اقتصادی و امنیتی آمریکا را با سرمایه‌گذاری بیشتر و خرید تسلیحات پاسخ می‌دهد.»



این مقام سابق اتحادیه اروپا همچنین به نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا اشاره کرد و گفت: «این یک زمین‌لرزه سیاسی بود و از پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده استقبال می‌کنم.»



بورل در ادامه خاطرنشان کرد: «به یاد دارم وقتی ایالات متحده بمباران علیه ایران را آغاز کرد، صدراعظم آلمان صراحتا گفت که نمی‌خواهد دوستان آمریکایی‌اش را با ملاحظات پیش پاافتاده‌ای چون حقوق بین‌الملل آزار دهد! اکنون می‌گویند نتیجه انتخابات آمریکا بسیار عالی است؛ اما شما خودتان برای جلوگیری از اقدامات ترامپ چه کردید؟ کمیسیون اروپا برای مهار رفتار ترامپ چه کرده است؟»



او درباره اعتراضات در سرتاسر کشورهای اروپایی اظهار کرد: «ریشه این ناآرامی‌ها درد مشترک جوانان اروپایی شامل بحران مسکن، گرانی و بی‌ثباتی شغلی است، اما مسئولیت نخست حل چالش‌های اجتماعی بر عهده خود دولت‌های ملی است.»



مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره موضع اسپانیا در قبال ناآرامی‌ها در غرب آسیا و جنایات رژیم صهیونیستی گفت: «سانچز (نخست‌وزیر اسپانیا) صراحتا اعلام کرد آنچه نتانیاهو (نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی) در غزه انجام می‌دهد نسل‌کشی است و فریاد زد تا اتحادیه اروپا دست به اقدام بزند، اما رئیس کمیسیون اروپا و اکثر کشورهای عضو حاضر به هیچ اقدامی نشدند. اسپانیا تنها کشوری بود که به افزایش ۵ درصدی هزینه‌های نظامی نه گفت.»

