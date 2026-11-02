نخست‌وزیر بلژیک پس از ناکامی احزاب ائتلاف حاکم در دستیابی به توافق درباره بودجه سال ۲۰۲۷، استعفای دولت خود را به پادشاه ارائه کرد.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری آناتولی، بارت دی‌ ویور، نخست‌ وزیر بلژیک امروز دوشنبه پس از آنکه ائتلاف ۵ حزبی او در مورد بودجه ۲۰۲۷ به توافق نرسید، استعفای خود را به پادشاه فیلیپ تقدیم کرد، اما پادشاه تصمیم خود را به تعویق انداخت و از مشورت با سران ائتلاف خبر داد.

کاخ سلطنتی بلژیک در بیانیه‌ای که در رسانه اجتماعی آمریکایی ایکس منتشر شد، اعلام کرد: پادشاه تصمیم خود را در حالت تعلیق نگه داشته و فردا مشورت با روسای احزاب اکثریت را آغاز خواهد کرد.



روزنامه بلژیکی «دی استاندارد» ساعاتی پیش به نقل از منابع آگاه که نامشان فاش نشده است، گزارش داده بود که انتظار می‌رود بارت دی‌ویور، نخست‌وزیر این کشور امروز پس از ناکامی در دستیابی به توافق درباره بودجه کشور، استعفای خود را ارائه کند.



خبرگزاری بلومبرگ در این رابطه گزارش داده بود که احتمالا پادشاه، استعفای دی‌ویور را نپذیرد و در عوض از او بخواهد مذاکرات با دیگر احزاب عضو ائتلاف حاکم را ادامه دهد.



گفتنی است بارت دی‌ویور، نخست‌وزیر بلژیک، پیش‌تر تأکید کرده بود که دستیابی به توافق درباره بودجه تا روز پنجشنبه «ضروری» است.



صدها تن از جوانان بلژیک طی هفته جاری با حضور در خیابان ها به سیاست های ریاضتی و اصلاحات آموزشی در این کشور اعتراض کرده و خواهان افزایش حمایت های مالی از بخش آموزش و قدرت خرید و خدمات عمومی شدند. آنها از خشونت اعمال شده از سمت نیروهای پلیس نیز انتقاد کردند.

