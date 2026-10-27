کد خبر: ۳۰۰۰۸۰۲۲

نبض خبر ویدیوی اعلام وضعیت بحرانی توسط نتانیاهو

بنیامین نتانیاهو در ویدیویی درباره انتخابات اسرائیل گفت: «این یک فراخوان اضطراری است، زیرا در حال دزدی انتخابات از ما هستند. امروز صبح پلیس خبری مهم و غیرعادی اعلام کرد. آن‌ها سه نفر از مقامات ارشد مالی حزب راعم را در جنوب با پاکت‌های پول دستگیر کردند. این جرم است و آن‌ها به سراغ هر کسی خواهند رفت. ببینید، هشدار داده شده‌اید. نرخ مشارکت رأی‌دهی در بخش عربی جنوب به‌مراتب بسیار بالاتر از بخش یهودی است. شما باید بیرون بیایید و رأی بدهید. و می‌گویند شاحاده، می‌گوید احمد تیبی، می‌گوید منصور عباس، با کلمات خودشان، رأی‌دهندگان ما به صندوق‌های رأی هجوم می‌آورند. شما هم باید به صندوق‌های رأی هجوم ببرید و مطمئن شوید که همه می‌آیند، پدربزرگ، مادربزرگ، عمه و عمو، همسایه مرد و همسایه زن. هیچ‌کس در خانه نمی‌ماند. نه دریا، نه کباب‌پز. بیرون بیایید و رأی بدهید، به هر قیمتی. زیرا آنچه در میان است، آنچه اینجا بر سر میز است، حفاظت از کشور یهودی ماست، یک دولت راست قوی تحت رهبری لیکود با تمام شرکایمان، یا یک دولت چپ از احزاب عربی که پایان کشور اسرائیل را به شکلی که ما آن را می‌شناسیم، به ارمغان خواهد آورد. بیرون بیایید و رأی بدهید، در خانه نمانید. رأی بدهید، به هر قیمتی، با تمام قدرت به هر قیمتی.» این ویدیو که سطح نگرانی بی بی از باخت در انتخابات را نشان می‌دهد، می‌بینید.