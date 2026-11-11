توئیت جنجالی پزشکیان خطاب به آمریکا

رئیس‌جمهور با کنایه‌ به آمریکایی‌ها گفت: آنها از مادر تمام بمب‌ها استفاده می‌کنند تا با تهدید به دیپلماسی بپردازند. هیچ تناقضی در این رفتار نیست، اما این یک ننگ است.

به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان در آستانه سی و یکمین اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل «کاپ ۳۱» در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس به زبان انگلیسی، نوشت: آنها جنگ را آغاز کردند و ادعا کردند که هدفشان جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای است. سپس، برای اولین بار، از موشک «پی‌آراس‌ام» در لامرد استفاده کردند.

وی تاکید کرد: اکنون، آنها از "مادر تمام بمب‌ها" استفاده می‌کنند تا از طریق تهدید، به دیپلماسی بپردازند. هیچ تناقضی در این رفتار وجود ندارد، اما این یک ننگ است. چه کسی صلح و امنیت جهانی را تهدید می‌کند؟

رئیس‌جمهور صبح چهارشنبه ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۵، پیش از عزیمت به ترکیه برای شرکت در اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل (کاپ ۳۱) در گفت‌وگویی، سی و یکمین اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل به میزبانی کشور ترکیه را فرصت مناسبی برای گفت‌وگو با سران کشورهای مختلف و اعلام مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال آثار تخریبی جنگ و تجاوزات علیه محیط زیست دانست و افزود: در این اجلاس، درباره اقدامات آمریکا و اسرائیل در تخریب محیط زیست صحبت خواهیم کرد.



