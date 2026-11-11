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توئیت جنجالی پزشکیان خطاب به آمریکا

رئیس‌جمهور با کنایه‌ به آمریکایی‌ها گفت: آنها از مادر تمام بمب‌ها استفاده می‌کنند تا با تهدید به دیپلماسی بپردازند. هیچ تناقضی در این رفتار نیست، اما این یک ننگ است.

کد خبر: 4201197تاریخ انتشار: 2733 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان در آستانه سی و یکمین اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل «کاپ ۳۱» در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس به زبان انگلیسی، نوشت: آنها جنگ را آغاز کردند و ادعا کردند که هدفشان جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای است. سپس، برای اولین بار، از موشک «پی‌آراس‌ام» در لامرد استفاده کردند.

وی تاکید کرد: اکنون، آنها از "مادر تمام بمب‌ها" استفاده می‌کنند تا از طریق تهدید، به دیپلماسی بپردازند. هیچ تناقضی در این رفتار وجود ندارد، اما این یک ننگ است. چه کسی صلح و امنیت جهانی را تهدید می‌کند؟

رئیس‌جمهور صبح چهارشنبه ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۵، پیش از عزیمت به ترکیه برای شرکت در اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل (کاپ ۳۱) در گفت‌وگویی، سی و یکمین اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل به میزبانی کشور ترکیه را فرصت مناسبی برای گفت‌وگو با سران کشورهای مختلف و اعلام مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال آثار تخریبی جنگ و تجاوزات علیه محیط زیست دانست و افزود: در این اجلاس، درباره اقدامات آمریکا و اسرائیل در تخریب محیط زیست صحبت خواهیم کرد.


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سفر رئیس جمهوررژیم صهیونیستیحمله آمریکا به ایرانجنگرئیس جمهورسازمان ملل متحد

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