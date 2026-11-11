فرماندهی انتظامی استان بوشهر از دستگیری ۲ سارق مسلح خبر داد که با ورود به منازل مردم و تهدید ساکنان اقدام به سرقت طلاها و دیگر اموال باارزش آنها می‌کردند.

به گزارش تابناک؛ سردار حیدر سوسنی فرماندهی انتظامی استان بوشهر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع سرقت‌های مسلحانه از منازل شهروندان در دشتستان، شناسایی و دستگیری عاملان این سرقت‌ها به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

دو سارق مسلح، کابوس شبانه خانه‌های دشتستان

وی ادامه داد: سارقان در قالب یک تیم ۲ نفره فعالیت می‌کردند و با ورود مسلحانه به منازل، ضمن تهدید ساکنان و بستن دست و چشم‌های آنان، اقدام به سرقت طلاجات و سایر اموال باارزش کرده و سپس از محل متواری می‌شدند.

فرماندهی انتظامی استان افزود: مأموران پلیس، با انجام اقدامات تخصصی و تلاش شبانه‌روزی، پس از حدود ۲ ماه موفق به شناسایی و دستگیری هر دو متهم شدند.

منبع: همشهری آنلاین