||12:45
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرقیمت دلار امروز چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵؛ عقب‌گرد دلار به کانال ۲۵۷
102بازدید
۰

پایان سرقت‌های مسلحانه از خانه‌های دشتستان

فرماندهی انتظامی استان بوشهر از دستگیری ۲ سارق مسلح خبر داد که با ورود به منازل مردم و تهدید ساکنان اقدام به سرقت طلاها و دیگر اموال باارزش آنها می‌کردند.

کد خبر: 4201192تاریخ انتشار: 102 بازدید۰

hamshahrionline-۱۰۸۵۲۲۷

به گزارش تابناک؛ سردار حیدر سوسنی فرماندهی انتظامی استان بوشهر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع سرقت‌های مسلحانه از منازل شهروندان در دشتستان، شناسایی و دستگیری عاملان این سرقت‌ها به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

دو سارق مسلح، کابوس شبانه خانه‌های دشتستان

وی ادامه داد: سارقان در قالب یک تیم ۲ نفره فعالیت می‌کردند و با ورود مسلحانه به منازل، ضمن تهدید ساکنان و بستن دست و چشم‌های آنان، اقدام به سرقت طلاجات و سایر اموال باارزش کرده و سپس از محل متواری می‌شدند.

فرماندهی انتظامی استان افزود: مأموران پلیس، با انجام اقدامات تخصصی و تلاش شبانه‌روزی، پس از حدود ۲ ماه موفق به شناسایی و دستگیری هر دو متهم شدند.

منبع: همشهری آنلاین

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

دشتستانسرقت مسلحانهسرقت طلاجات

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۰
در انتظار بررسی:
۰
غیرقابل انتشار:
۰

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.