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تعدادی از افراد مرتبط با شبکه‌های خرافه‌فروشی در فضای مجازی، با اقدام نهادهای قضایی و امنیتی بازداشت شدند. این افراد با سوءاستفاده از باورها و مشکلات مردم، تحت عناوینی مانند فنگ‌شویی، پاکسازی اسم، توسعه فردی و وعده حل مشکلات مالی، خانوادگی و بیماری‌ها، اقدام به کسب درآمدهای گسترده کرده‌اند. فعالیت این شبکه‌ها علاوه بر خسارت‌های مالی، موجب سوءاستفاده از اعتماد و اعتقادات مردم شده است.