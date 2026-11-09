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آخرین خبرواکنش کیم جونگ اون به مجسمه عجیبش
کد خبر: 4200730 بازدید: 471۰

عکس: مصلی تاریخی مشهد

مصلای تاریخی مشهد با قدمتی از دوره صفویه و برخورداری از ارزش‌های بی‌بدیل معماری و کاشی‌کاری، بخشی از هویت تاریخی مشهد به شمار می‌رود که حفظ آن فراتر از ثبت قدمت، نیازمند حفاظت اصولی و معرفی شایسته به نسل امروز است.

عکس: مصلی تاریخی مشهد
عکس: مصلی تاریخی مشهد
عکس: مصلی تاریخی مشهد
عکس: مصلی تاریخی مشهد
عکس: مصلی تاریخی مشهد
عکس: مصلی تاریخی مشهد
عکس: مصلی تاریخی مشهد
عکس: مصلی تاریخی مشهد
عکس: مصلی تاریخی مشهد
عکس: مصلی تاریخی مشهد
عکس: مصلی تاریخی مشهد
عکس: مصلی تاریخی مشهد
عکس: مصلی تاریخی مشهد
عکس: مصلی تاریخی مشهد
عکس: مصلی تاریخی مشهد
عکس: مصلی تاریخی مشهد
عکس: مصلی تاریخی مشهد
عکس: مصلی تاریخی مشهد
عکس: مصلی تاریخی مشهد
عکس: مصلی تاریخی مشهد
عکس: مصلی تاریخی مشهد
عکس: مصلی تاریخی مشهد
عکس: مصلی تاریخی مشهد
عکس: مصلی تاریخی مشهد
عکس: مصلی تاریخی مشهد
عکس: مصلی تاریخی مشهد
عکس: مصلی تاریخی مشهد
عکس: مصلی تاریخی مشهد

منبع: برنا

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عکس تاریخیصفویهمصلی تاریخی مشهد

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