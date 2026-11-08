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ادعای سنتکام درباره حمله به کشتی ایرانی

ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا ادعا کرد که یک کشتی تجاری را در دریای عمان مورد حمله قرار داده است.

کد خبر: 4200483تاریخ انتشار: 1122 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) بامداد یکشنبه ادعا کرد که در هفتم نوامبر (۱۶ آبان) یک کشتی تجاری را در دریای عمان از کار انداخت.


این ستاد در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: این اقدام پس از آن صورت گرفت که خدمه غیرنظامی این کشتی، هشدارهای مکرر را نادیده گرفته و چندین بار تلاش کردند تا محاصره دریایی علیه ایران را نقض کنند.


ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا افزود: پس از آنکه نیروهای سنتکام به خدمه دستور دادند تا نواحی مورد نظر را ترک کنند، یک هواپیمای نظامی آمریکا با شلیک مهمات دقیق به سمت عقب کشتی «اِم‌وی هودا» (M/V Huda) که با پرچم سنت کیتس تردد می‌کرد، آن را از کار انداخت.


سنتکام ادعا کرد: این کشتی باری پس از توقف در یکی از بنادر، قصد داشت آب‌های منطقه را ترک کند.

منبع: ایرنا


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آمریکاکشتی ایرانیسنتکامحمله به کشتیحمله به کشتی ایرانی

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