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سفر «الزیدی» به تهران در پرواز محرمانه به ایران
یک منبع مطلع در وزارت خارجه عراق از سفر نخستوزیر این کشور و رئیس سازمان الحشد الشعبی به تهران و دیدار و رایزنی آنها با مقامهای ایرانی خبر داد.
به گزارش تابناک؛ میدل ایست نیوز به نقل از یک منبع مطلع در وزارت خارجه عراق نوشت که روز گذشته نخست وزیر عراق و رئیس سازمان الحشد الشعبی به تهران سفر و با مقامات ایرانی رایزنی کردند.
منبع: تسنیم
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