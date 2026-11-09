یک منبع مطلع در وزارت خارجه عراق از سفر نخست‌وزیر این کشور و رئیس سازمان الحشد الشعبی به تهران و دیدار و رایزنی آن‌ها با مقام‌های ایرانی خبر داد.

سفر «الزیدی» به تهران در پرواز محرمانه به ایران

به گزارش تابناک؛ میدل ایست نیوز به نقل از یک منبع مطلع در وزارت خارجه عراق نوشت که روز گذشته نخست وزیر عراق و رئیس سازمان الحشد الشعبی به تهران سفر و با مقامات ایرانی رایزنی کردند.

منبع: تسنیم