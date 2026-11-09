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سفر «الزیدی» به تهران در پرواز محرمانه به ایران

یک منبع مطلع در وزارت خارجه عراق از سفر نخست‌وزیر این کشور و رئیس سازمان الحشد الشعبی به تهران و دیدار و رایزنی آن‌ها با مقام‌های ایرانی خبر داد.

کد خبر: 4200815تاریخ انتشار: 882 بازدید۰

به گزارش تابناک؛ میدل ایست نیوز به نقل از یک منبع مطلع در وزارت خارجه عراق نوشت که روز گذشته نخست وزیر عراق و رئیس سازمان الحشد الشعبی به تهران سفر و با مقامات ایرانی رایزنی کردند.

منبع: تسنیم

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برچسب ها

نخست وزیر عراقحشد الشعبیسفر الزیدی

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