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جزئیات سفر چند ساعته الزیدی به تهران
به گزارش تابناک؛ یک منبع آگاه سفر چند ساعته نخست وزیر عراق به تهران را تایید کرد. به گفته این منبع آگاه، سفر مذکور روز جمعه انجام شد و طی آن علی فالح الزیدی و هیات همراهش با آقای قالیباف، رئیس هیئت مذاکرهکننده ایران ملاقات و گفتوگو کرد.
براساس اعلام این منبع آگاه، این گفتوگو بر تلاشهای عراق در جهت پایان جنگ بین ایران و آمریکا متمرکز بوده و به سایر موضوعات ارتباطی نداشته است.
رئیس هیات مذاکره کننده در گفتوگو با این مقام ارشد عراقی، ضمن تقدیر از تلاشهای عراق، با تشریح طرح دو روزه ایران، بر ضرورت احترام آمریکا به حقوق ایران در چارچوب این طرح برای پیشبرد مذاکرات تاکید کرد.
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