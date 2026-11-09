||17:49
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرالحدث: درخواست ترامپ از عراق درباره ایران
2787بازدید
۰

جزئیات سفر چند ساعته الزیدی به تهران

کد خبر: 4200827تاریخ انتشار: 2787 بازدید۰

۷۸fd۷۷۹bdde۵۴de۶۸b۱۹۵d۷۸۵abf۴۶۹e

به گزارش تابناک؛ یک منبع آگاه سفر چند ساعته نخست وزیر عراق به تهران را تایید کرد. به گفته این منبع آگاه، سفر مذکور روز جمعه انجام شد و طی آن علی فالح الزیدی و هیات همراهش با آقای قالیباف، رئیس هیئت مذاکره‌کننده ایران ملاقات و گفت‌وگو کرد.

براساس اعلام این منبع آگاه، این گفت‌وگو بر تلاش‌های عراق در جهت پایان جنگ بین ایران و آمریکا متمرکز بوده و به سایر موضوعات ارتباطی نداشته است.

رئیس هیات مذاکره کننده در گفت‌وگو با این مقام ارشد عراقی، ضمن تقدیر از تلاش‌های عراق، با تشریح طرح دو روزه ایران، بر ضرورت احترام آمریکا به حقوق ایران در چارچوب این طرح برای پیشبرد مذاکرات تاکید کرد.

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

ایرانقالیبافجنگ ایران و آمریکاسفر الزیدی

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۰
در انتظار بررسی:
۰
غیرقابل انتشار:
۰

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.