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تغییر موضع عجیب عمار حکیم پس از تهدید آمریکا
عمار حکیم: ما به لحاظ عاطفی طرف ایرانیم ولی عراق با عواطف اداره نمیشود! آمریکا هشدار شدیداللحنی فرستاد که اگر در تحریم ایران مشارکت نکنید تحریم میشوید.
به گزارش تابناک؛ چندی پیش آقای سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق، گفت: دلهای ما با ایران است، اما نمیشود کشور را با احساسات اداره کرد؛ آمریکا بر ما فشار آورده که اگر در تحریمها علیه ایران مشارکت نکنید خودتان تحریم میشوید.
گویا این سید و دیگر دوستانش در دولت عراق، اگر در زمان امام حسین علیهالسلام و واقعه عاشورا میزیستند، با یک تهدید و تشر از سوی عبیدالله بن زیاد، اردوگاه امام را ترک میکردند و حق را در مقابل باطل تنها میگذاشتند. یا أشباه الرجال و لا رجال!
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نظرات بینندگان
این گفته جناب سید عمار حکیم می تواند و باید سرلوحه انتخاب روش برخورد با همسایگانمان باشد ! جمهوری اسلامی ایران باید با بازنگری در نحوه اجرای سیاست خارجی این فکر را که تا پول و امنیت داری رفیقتم را در شرکای خارجی و باصطلاح دوستان از ریشه خشک کند !
آیا این موارد باعث درس عبرت برای ما خواهد شد؟
حق کشورهای جهان سوم همین است که وقتی با تشر یک گنده لات عربده کشی مثل ترامپ ملعون می ترسند، ضعیف بمانند. اگر فقط چندکشور پیرامونی ما ترتیب اثری نمی دادند ترامپ در هیچ جای دنیا جرات ارد دادن نمی کرد. حق کشورهای ضعیف و پیزوری همینه
حرف کاملا درست می گه. مثلا اگر تحریم بشن اونوقت چه فایده ای برای ما و خودشان دارد؟
آمریکایی ها ترامپ غلطه زیادی کردهاند نباید بترسید
واقعیت عراقی ها همین هست و بس هیچ وقت نمیشه رو قول و قرارشون حساب باز کرد اون هم در مورد ایران عزیز
دولت مردان عرب = ترسو و بی غیرت
خوب همینا بودن که مسلم رو تنها گذاشتند
عالی بود.
خوب تقصیر ماست که از خیر دریافت غرامت جنگ 8 ساله گذشته ایم و همچنان گاز و برق مفتی به انها می دهیم و به نفتکشهایشان اجازه خروج ازائانه از تنگه هرمز می دهیم
سیاستمدارهای ایرانی نیز باید یاد بگیرند که منافع ملی تمام ایران واجب تر از هرچیزی است. امروز دنیا بر اساس کشورها تقسیم شده است و هر کشوری منافع ملی خودش را در نظر می گیرد و با توجه به شرایط زمان حال سیاست تغییر می کند . اگر تا دیروز حمایت از گروه و جایی اولویت دولتمردان ایران بوده است امروز شاید نباشد. و تنها معیار این تغییر نیز منافع ملی ابرانیان است .
خرف عمار سندیست که ناچاریم و باید کوتاه بیاییم
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