هشدار روسیه درباره هرگونه حمله مجدد به ایران
روسیه در واکنش به احتمال حمله نظامی جدید به ایران هشدار داد و تأکید کرد حملات پیشین نتوانسته اراده ایرانیان برای دفاع از حاکمیت و استقلال کشورشان را درهم بشکند.
به گزارش تابناک؛ وزارت امور خارجه روسیه با ابراز نگرانی از نشانههای برنامهریزی برای اقدام نظامی جدید علیه ایران، تأکید کرد که حملات نظامی نتوانسته اراده ایرانیان برای دفاع از حاکمیت و استقلال کشورشان را درهم بشکند و تهدیدکنندگان باید پیش از هر اقدامی درباره پیامدهای حمله مجدد تأمل کنند.
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، در اظهاراتی با اشاره به تحولات پیرامون ایران گفت: «تجربه تلخ ماههای اخیر نشان میدهد که ماجراجوییهای نظامی که در ایران مرگ و ویرانی به بار آوردند، نتوانستهاند اراده ایرانیان را برای دفاع از حاکمیت و استقلال کشورشان درهم بشکنند. کسانی که امروز به حملات جدید تهدید میکنند، باید به این موضوع خوب فکر کنند.»
زاخارووا با ابراز نگرانی از احتمال تکرار اقدامات نظامی علیه ایران افزود: «اوضاع پیرامون ایران که هدف تجاوز بدون تحریک قبلی از سوی آمریکا و اسرائیل قرار گرفته، همچنان پیچیده است. این مناقشه هنوز حلوفصل نشده، پیامدهای آن ادامه دارد و با دیگر بحرانهای خاورمیانه درهمتنیده شده است. نشانههای برنامهریزی برای اقدام نظامی جدید علیه جمهوری اسلامی ایران بسیار نگرانکننده است.»
سخنگوی وزارت خارجه روسیه همچنین بر ضرورت تشدید تلاشهای دیپلماتیک برای عادیسازی اوضاع پیرامون ایران تأکید کرد و گفت مسکو از تلاشهای میانجیگران حمایت میکند و آماده است در روند مذاکرات و یافتن راهحلهای مورد توافق طرفین مشارکت داشته باشد.
وی در اینباره تصریح کرد «ما بر این باوریم که لازم است تلاشهای دیپلماتیک برای عادیسازی اوضاع تشدید شود. از تلاشهای میانجیگران حمایت میکنیم و از طرف خود نیز به روند مذاکرات کمک میکنیم. آمادگی خود را برای مشارکت در یافتن راهحلهای مورد توافق طرفین و اجرای بعدی این راهحلها اعلام میکنیم.»
زاخارووا در بخش دیگری از مواضع خود با استقبال از نشست سطح بالای ایران و کشورهای شرکتکننده در پیمان مکه، بر اهمیت گفتوگو میان کشورهای همسایه تأکید کرد و آن را برای تحولات منطقه بسیار مهم دانست.
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نظرات بینندگان
2تا اسکادران سوخو 35بده قول میدم اسرائیل وامریکا فرار کنن برن سوراخ موش تا ابد سایه جنگ منتفی میشه به قول نماینده حاظریم پول جمع کنیم گرانتر هم بخریم اما زودتر بده سال بعد خیلی دیره
این هشدارباید خیلی جدی گرفته شود.
از مسکو و روسیه و شما خواهش مند است دخالت نکنید همین برای مردم خاورمیانه کافی است. شما دخالت نکنید مردم خاورمیانه خودشان یه فکری می کنند. مشکل وقتی شروع می شود که روسیه و اروپایی ها دخالت می کنند و منافع خود را وسط می اورند و همین باعث این همه بدبختی در خاورمیانه است.
روسیه چرت می گوید. روسیه درست در ان مقطع زمانی که نیاز بود ساکت باشد و منتظر نتایج، اعلام کرد که حاضر است کمبود گازوییل و کود را جبران کند و هم در بد ترین زمان و صد در صد به ضرر ایران. این روسیه یک دو دوز بازی کن سو استفاده کن است.
روسیه اگر صدتا جنگنده و خلبان به ما بده پدر امریکا را درمیاریم یک چندتا هسته ایم بده هسته ای نخوریم عالی میشه قطعا این بار نیروگا هارا خواهد زد و از بمب تاکتیکی اتمی استفاده خواهد کرد امریکا برای مذاکره نیودم اومد با راحل نظامی مسئلش حل کنه
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