هشدار روسیه درباره هرگونه حمله مجدد به ایران

روسیه در واکنش به احتمال حمله نظامی جدید به ایران هشدار داد و تأکید کرد حملات پیشین نتوانسته اراده ایرانیان برای دفاع از حاکمیت و استقلال کشورشان را درهم بشکند.

به گزارش تابناک؛ وزارت امور خارجه روسیه با ابراز نگرانی از نشانه‌های برنامه‌ریزی برای اقدام نظامی جدید علیه ایران، تأکید کرد که حملات نظامی نتوانسته اراده ایرانیان برای دفاع از حاکمیت و استقلال کشورشان را درهم بشکند و تهدیدکنندگان باید پیش از هر اقدامی درباره پیامدهای حمله مجدد تأمل کنند.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، در اظهاراتی با اشاره به تحولات پیرامون ایران گفت: «تجربه تلخ ماههای اخیر نشان می‌دهد که ماجراجویی‌های نظامی که در ایران مرگ و ویرانی به بار آوردند، نتوانسته‌اند اراده ایرانیان را برای دفاع از حاکمیت و استقلال کشورشان درهم بشکنند. کسانی که امروز به حملات جدید تهدید می‌کنند، باید به این موضوع خوب فکر کنند.»

زاخارووا با ابراز نگرانی از احتمال تکرار اقدامات نظامی علیه ایران افزود: «اوضاع پیرامون ایران که هدف تجاوز بدون تحریک قبلی از سوی آمریکا و اسرائیل قرار گرفته، همچنان پیچیده است. این مناقشه هنوز حل‌وفصل نشده، پیامدهای آن ادامه دارد و با دیگر بحران‌های خاورمیانه درهم‌تنیده شده است. نشانه‌های برنامه‌ریزی برای اقدام نظامی جدید علیه جمهوری اسلامی ایران بسیار نگران‌کننده است.»

سخنگوی وزارت خارجه روسیه همچنین بر ضرورت تشدید تلاش‌های دیپلماتیک برای عادی‌سازی اوضاع پیرامون ایران تأکید کرد و گفت مسکو از تلاش‌های میانجی‌گران حمایت می‌کند و آماده است در روند مذاکرات و یافتن راه‌حل‌های مورد توافق طرفین مشارکت داشته باشد.

وی در اینباره تصریح کرد «ما بر این باوریم که لازم است تلاش‌های دیپلماتیک برای عادی‌سازی اوضاع تشدید شود. از تلاش‌های میانجی‌گران حمایت می‌کنیم و از طرف خود نیز به روند مذاکرات کمک می‌کنیم. آمادگی خود را برای مشارکت در یافتن راه‌حل‌های مورد توافق طرفین و اجرای بعدی این راه‌حل‌ها اعلام می‌کنیم.»

زاخارووا در بخش دیگری از مواضع خود با استقبال از نشست سطح بالای ایران و کشورهای شرکت‌کننده در پیمان مکه، بر اهمیت گفت‌وگو میان کشورهای همسایه تأکید کرد و آن را برای تحولات منطقه بسیار مهم دانست.



