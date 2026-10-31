امیرحسین زارع قهرمان جهان شد

امیرحسین زارع، ملی‌پوش وزن ۱۲۵ کیلوگرم ایران با شکست نماینده روسیه به نشان طلای مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان رسید.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۵۴۵
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امیرحسین زارع قهرمان جهان شد

به گزارش تابناک؛ امیرحسین زارع که با سه پیروزی به فینال وزن ۱۲۵ کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان رسیده بود در دیدار نهایی این وزن برابر قربانوف روسیه‌ای قرار گرفت.

زارع که عناوین قهرمانی جهان و مدال‌های نقره و برنز المپیک را در کارنامه دارد در فینال کار سختی برابر غول روسی نداشت و در نهایت با نتیجه ۱۱ بر صفر و امتیاز عالی حریف خود را شکست داد و به عنوان قهرمانی جهان رسید.

ملی‌پوش مازندرانی تیم ملی کشتی آزاد ایران در چهار دیدار مسابقات قهرمانی جهانی حتی یک امتیاز به حریفان نداد و با اقتدار در آستانه تاج‌گذاری کرد.

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برچسب ها
امیرحسین زارعروسیهکشتی آزاد قهرمانی جهان
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