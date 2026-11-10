به گزارش خبرنگار تابناک در استان قم ، «اکبر بهنام‌جو» استاندار قم در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قم از برگزاری چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در قم خبر داد و گفت: برگزاری مسابقات کشوری قرآن در قم فرصت ارزشمندی است و باید از این فرصت طلایی به بهترین شکل استفاده کنیم.

وی افزود: لازم است از یک هفته تا ۱۰ روز پیش از آغاز مسابقات، فضای شهر قم رنگ‌وبوی قرآنی بیشتری پیدا کند و با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه بهره‌مندی هرچه بیشتر مردم و زائران از این رویداد فراهم شود.

همچنین حجت‌الاسلام سید ناصرالدین نوری‌زاده رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در این جلسه با اشاره به برنامه‌ریزی اولیه برای برگزاری این دوره از مسابقات در زاهدان افزود: با توجه به برخی ملاحظات و شرایط موجود، تصمیم گرفته شد محل برگزاری مسابقات تغییر کند و پس از بررسی استان‌های پیشنهادی، قم به‌عنوان میزبان انتخاب شد.

وی افزود: از آنجا که پنجمین دوره مسابقات معارفی نیز قرار است در قم برگزار شود، مقرر شد چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم نیز در جوار حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار شود.

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با بیان اینکه قم از ظرفیت‌های برجسته علمی، دینی و فرهنگی برخوردار است، تصریح کرد: این رویداد قرآنی می‌تواند فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های استان و ایجاد انس و ارتباط بیشتر مردم با قرآن کریم باشد.

وی در ادامه با اشاره به مطالبات مقام معظم رهبری در حوزه فعالیت‌های قرآنی گفت: از جمله این مطالبات، تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن کریم و تبدیل قرآن به کتاب زندگی مردم است؛ به این معنا که آموزه‌های قرآن در مناسبات، رفتار، گفتار و مواضع اجتماعی ما جایگاه واقعی خود را پیدا کند.







