||00:53
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبر«پاتوق فاطمی» در قم گشایش یافت/ ۱۵ روایت نوین از زندگانی بانوی دو‌عالم برای نوجوانان
15بازدید
۰

با اعلام استاندار قم؛

قم میزبان چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم شد

گروه استان‌ها - استاندار قم بر فضاسازی قرآنی شهر از یک هفته پیش از آغاز مسابقات ملی قرآن تأکید کرد و این رویداد را فرصتی طلایی برای استان دانست.

کد خبر: 4201099تاریخ انتشار: 15 بازدید۰

استاندار قم

به گزارش خبرنگار تابناک در استان قم، «اکبر بهنام‌جو» استاندار قم در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قم از برگزاری چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در قم خبر داد و گفت: برگزاری مسابقات کشوری قرآن در قم فرصت ارزشمندی است و باید از این فرصت طلایی به بهترین شکل استفاده کنیم.

وی افزود: لازم است از یک هفته تا ۱۰ روز پیش از آغاز مسابقات، فضای شهر قم رنگ‌وبوی قرآنی بیشتری پیدا کند و با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه بهره‌مندی هرچه بیشتر مردم و زائران از این رویداد فراهم شود.

همچنین حجت‌الاسلام سید ناصرالدین نوری‌زاده رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در این جلسه با اشاره به برنامه‌ریزی اولیه برای برگزاری این دوره از مسابقات در زاهدان افزود: با توجه به برخی ملاحظات و شرایط موجود، تصمیم گرفته شد محل برگزاری مسابقات تغییر کند و پس از بررسی استان‌های پیشنهادی، قم به‌عنوان میزبان انتخاب شد.

وی افزود: از آنجا که پنجمین دوره مسابقات معارفی نیز قرار است در قم برگزار شود، مقرر شد چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم نیز در جوار حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار شود.

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با بیان اینکه قم از ظرفیت‌های برجسته علمی، دینی و فرهنگی برخوردار است، تصریح کرد: این رویداد قرآنی می‌تواند فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های استان و ایجاد انس و ارتباط بیشتر مردم با قرآن کریم باشد.

وی در ادامه با اشاره به مطالبات مقام معظم رهبری در حوزه فعالیت‌های قرآنی گفت: از جمله این مطالبات، تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن کریم و تبدیل قرآن به کتاب زندگی مردم است؛ به این معنا که آموزه‌های قرآن در مناسبات، رفتار، گفتار و مواضع اجتماعی ما جایگاه واقعی خود را پیدا کند.



Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

قماکبر بهنام جومسابقات ملی قرآن

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۰
در انتظار بررسی:
۰
غیرقابل انتشار:
۰

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.