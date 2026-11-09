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ثبت‌نام ۹۸۸ نفر در آزمون سراسری قرآن کریم در کردستان

گروه استان‌ها - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان از ثبت‌نام ۹۸۸ نفر از ۱۶ شهرستان و شهر استان در بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن کریم خبر داد و گفت: این آزمون ۲۸ آبان‌ماه همزمان با سراسر کشور در ۶ حوزه امتحانی استان برگزار می‌شود.

کد خبر: 4200708تاریخ انتشار: 12 بازدید۰

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به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «علی‌اصغر دریایی» ، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان، با اشاره به برگزاری بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن کریم اظهار کرد: ثبت‌نام این آزمون از ۱۱ شهریور تا ۱۹ مهرماه از طریق سامانه حمد و در دو شیوه کتبی و الکترونیکی، برای خواهران و برادران و بدون محدودیت سنی انجام شد.

وی افزود: در مجموع ۹۸۸ نفر از ۱۶ شهر استان کردستان در این آزمون ثبت‌نام کرده‌اند که ۲۹۲ نفر در رشته سوره فتح، ۴۳۲ نفر در رشته حفظ و مفاهیم قرآن کریم، ۲۲۱ نفر در رشته معارف اهل بیت (ع) و ۴۳ نفر در بخش مهارت‌های تبلیغی و ترویجی (فصل تعالی) نام‌نویسی کرده‌اند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با اشاره به تفکیک داوطلبان آزمون گفت: از مجموع شرکت‌کنندگان، ۵۰۳ نفر داوطلب آزمون کتبی هستند که ۳۹۵ نفر از آنان بالای ۱۲ سال بوده و شامل ۳۱۰ بانوی و ۸۵ داوطلب مرد می‌شوند.

دریایی ادامه داد: همچنین ۱۰۸ داوطلب زیر ۱۲ سال در آزمون شفاهی شرکت می‌کنند که ۷۹ نفر دختر و ۲۹ نفر پسر هستند.

وی درباره سرفصل‌های این دوره از آزمون بیان کرد: آزمون در چهار بخش شامل حفظ و مفاهیم سوره فتح، حفظ و مفاهیم قرآن کریم، معارف قرآن و اهل بیت (ع) و مهارت‌های تبلیغی و ترویجی برگزار می‌شود.

به گفته مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان، بخش حفظ و مفاهیم قرآن کریم شامل حفظ یک تا ۳۰ جزء قرآن و همچنین سوره‌های واقعه، یس، جمعه، ملک، الرحمن و فتح است.

وی افزود: بخش معارف قرآن و اهل بیت (ع) به‌صورت الکترونیکی و در هفت رشته از جمله اندیشه قرآنی رهبر شهید، زندگی با آیه‌ها، تدبر در قرآن، حفظ و مفاهیم نهج‌البلاغه، صحیفه سجادیه و معارف مهدوی برگزار می‌شود.

دریایی همچنین با اشاره به بخش مهارت‌های تبلیغی و ترویجی (فصل تعالی) گفت: قرآن و هوش مصنوعی، کنشگری قرآنی در فضای مجازی، قصه‌گویی، داستان‌نویسی قرآنی و تولید محتوای چندرسانه‌ای از محورهای این بخش است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان، انسجام‌بخشی و جهت‌دهی به فعالیت‌های آموزشی مؤسسات قرآنی، ارزیابی عملکرد این مراکز، ایجاد انگیزه در میان مردم به‌ویژه جوانان برای فراگیری معارف قرآنی و شناسایی استعدادها و نخبگان قرآنی، به‌خصوص در گروه سنی نوجوانان را از مهم‌ترین اهداف برگزاری این آزمون عنوان کرد.

وی در پایان از برگزاری آزمون کتبی در ساعت ۹ صبح روز ۲۸ آبان‌ماه همزمان با سراسر کشور خبر داد و گفت: این آزمون در شش حوزه امتحانی استان شامل سنندج با ۲۱۰ داوطلب، مریوان با ۶۰ داوطلب، کامیاران با ۴۴ داوطلب، سقز با ۳۱ داوطلب، دیواندره با ۲۵ داوطلب و قروه با ۲۵ داوطلب برگزار خواهد شد.

نکته تحریریه: در آمار اعلام‌شده یک ابهام وجود دارد؛ مجموع ثبت‌نام‌کنندگان ۹۸۸ نفر است، اما مجموع داوطلبان آزمون کتبی و شفاهی ۵۰۳ نفر اعلام شده که با جزئیات بعدی (۳۹۵ نفر بالای ۱۲ سال و ۱۰۸ نفر زیر ۱۲ سال) نیز تطبیق ندارد. بهتر است پیش از انتشار، این تفکیک آماری از اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استعلام شود.

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