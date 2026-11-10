تشییع پیکر کوروش زارعی روز چهارشنبه در حرم مطهر حضرت معصومه (س)

به گزارش خبرنگار تابناک در استان قم ، بنا بر اعلام کمیته اطلاع رسانی ستاد تشییع و خاکسپاری هنرمند انقلابی در روز سه‌شنبه ۱۹ آبان، مرحوم استاد کوروش زارعی، آیین تشییع پیکر این هنرمند برجسته عصر تئاتر روز چهارشنبه ۲۰ آبان‌۱۴۰۵ از ساعت ۹: ۳۰ صبح در قم برگزار می‌شود.

مراسم تشییع از مسجد امام حسن عسکری(ع) واقع در چهارراه بازار آغاز خواهد شد و پیکر مرحوم زارعی به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) منتقل می‌شود.

پس از ورود پیکر این هنرمند به حرم مطهر و انجام مراسم طواف گرد مضجع شریف کریمه اهل‌بیت(س) ، نماز میت به امامت آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در صحن امام رضا(ع) اقامه خواهد شد.



