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تشییع پیکر کوروش زارعی روز چهارشنبه در حرم مطهر حضرت معصومه (س)

گروه استان‌ها - رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بر پیکر هنرمند انقلابی مرحوم استاد کوروش زارعی در حرم مطهر حضرت معصومه(س) نماز اقامه خواهد کرد.

کد خبر: 4201107تاریخ انتشار: 0 بازدید۰

کوروش زارعی

به گزارش خبرنگار تابناک در استان قم، بنا بر اعلام کمیته اطلاع رسانی ستاد تشییع و خاکسپاری هنرمند انقلابی در روز سه‌شنبه ۱۹ آبان، مرحوم استاد کوروش زارعی، آیین تشییع پیکر این هنرمند برجسته عصر تئاتر روز چهارشنبه ۲۰ آبان‌۱۴۰۵ از ساعت ۹: ۳۰ صبح در قم برگزار می‌شود.

مراسم تشییع از مسجد امام حسن عسکری(ع) واقع در چهارراه بازار آغاز خواهد شد و پیکر مرحوم زارعی به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) منتقل می‌شود.

پس از ورود پیکر این هنرمند به حرم مطهر و انجام مراسم طواف گرد مضجع شریف کریمه اهل‌بیت(س) ، نماز میت به امامت آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در صحن امام رضا(ع) اقامه خواهد شد.


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برچسب ها

قم کوروش زارعیحضرت معصومه(س)

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