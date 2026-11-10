گروه استان‌ها - نمایشگاه تخصصی و تربیتی «پاتوق فاطمی» با ۱۵ غرفه متنوع و بخش‌های ویژه دختران و پسران، با هدف آشنایی نسل نوجوان و نونهال با ابعاد زندگانی حضرت فاطمه زهرا (س) در قم آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان قم ، حجت‌الاسلام هادی فرزانه موحد، مدیر نمایشگاه «پاتوق فاطمی» ، با اشاره به رویکرد تربیتی این رویداد اظهار کرد: این نمایشگاه ویژه دانش‌آموزان و در دو بخش مجزای دختران و پسران راه‌اندازی شده است تا مفاهیم عمیق دینی و سیره فاطمی با زبان هنر و ابزارهای نوین به نسل جدید منتقل شود.

وی با تشریح برنامه‌های این نمایشگاه افزود: در این ۱۵ غرفه تخصصی، برنامه‌های متنوعی از جمله داستان‌گویی، نوجوان‌تی‌وی، عرضه صنایع دستی، اجرای تئاتر فاطمی و گروه‌های سرود، برگزاری مسابقات فرهنگی و نشست‌های تخصصی «یک فنجان گفت‌و‌گو» پیرامون شناخت ابعاد شخصیتی حضرت زهرا (س) تدارک دیده شده است.

بر اساس این گزارش، نمایشگاه «پاتوق فاطمی» از هفدهم آبان‌ماه در جنب میدان شهید محلاتی آغاز به کار کرده است و تا بیست‌ویکم آبان‌ماه، مصادف با شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) ، همه‌روزه از ساعت ۱۷: ۳۰ تا ۲۲: ۳۰ پذیرای عموم نوجوانان و علاقه‌مندان خواهد بود.



