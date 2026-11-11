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نبض خبر
آنتنهای آمریکا آسیب دیدند، بارشهای کشور بیشتر شد!
تعداد بازدید: ۳۳۴
تعداد بازدید: ۳۳۴
محسن اربابیان، شخصی که ادعا شده مسئول بارورسازی ابرها در دولت روحانی بوده در مصاحبهای مدعی شده است: «...اسرائیل و آمریکا روی آب و هوای کشورها کار میکنند. آمریکا از طریق کشاورزی و محیط زیست به کشورها فشار میآورد تا به آنها تمکین کنند... وقتی برخی از پایگاههای آمریکا در منطقه زده شد و آنتنها (رادارها) آسیب دیدند بارشهای کشور بیشتر شد...» اظهارات اربابیان که البته پیش از این توسط کارشناسان هواشناسی رد شده را میبینید و میشنوید.
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