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محسن اربابیان، شخصی که ادعا شده مسئول بارورسازی ابرها در دولت روحانی بوده در مصاحبه‌ای مدعی شده است: «...اسرائیل و آمریکا روی آب و هوای کشورها کار می‌کنند. آمریکا از طریق کشاورزی و محیط زیست به کشورها فشار می‌آورد تا به آن‌ها تمکین کنند... وقتی برخی از پایگاه‌های آمریکا در منطقه زده شد و آنتن‌ها (رادارها) آسیب دیدند بارش‌های کشور بیشتر شد...» اظهارات اربابیان که البته پیش از این توسط کارشناسان هواشناسی رد شده را می‌بینید و می‌شنوید.