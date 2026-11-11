||20:37
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرپزشکیان: محیط‌زیست هم قربانی تجاوزات آمریکا شد
0 دیدگاه1326 بازدید ثبت‌شدهفیلم
فیلم

نبض خبر

آنتن‌های آمریکا آسیب دیدند، بارش‌های کشور بیشتر شد!

تعداد بازدید: ۳۳۴
کد خبر: 4201320 1326 بازدید تاریخ انتشار:
دانلود ویدیو

کد ویدیو

برای نمایش این ویدیو در سایت خود، کد زیر را کپی کنید.

محسن اربابیان، شخصی که ادعا شده مسئول بارورسازی ابرها در دولت روحانی بوده در مصاحبه‌ای مدعی شده است: «...اسرائیل و آمریکا روی آب و هوای کشورها کار می‌کنند. آمریکا از طریق کشاورزی و محیط زیست به کشورها فشار می‌آورد تا به آن‌ها تمکین کنند... وقتی برخی از پایگاه‌های آمریکا در منطقه زده شد و آنتن‌ها (رادارها) آسیب دیدند بارش‌های کشور بیشتر شد...» اظهارات اربابیان که البته پیش از این توسط کارشناسان هواشناسی رد شده را می‌بینید و می‌شنوید.


Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

https://tabnak.ir/fa/news/4201320/

برچسب‌ها:
بارش بارانهارپتغییرات اقلیمینبض خبرجنگ ایران و آمریکاحمله ایران به پایگاه آمریکامحسن اربابیان

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۰
در انتظار بررسی:
۱۱
غیرقابل انتشار:
۰

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.