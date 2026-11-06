تیم ملی اسکواش بانوان ایران با پیروزی مقابل پاکستان میزبان، برای نخستین بار در رقابت‌های قهرمانی تیمی آسیا، مدال برنز این مسابقات را از آن خود کرد.

به گزارش تابناک؛ ملی‌پوشان کشورمان روز جمعه ۱۵ آبان‌ماه در چهارمین دیدار خود از بیست‌وسومین دوره این رقابت‌ها در اسلام‌آباد، به مصاف پاکستان رفتند و با برد نرگس سلطانی و فرشته اقتداری، این دستاورد تاریخی را کسب کردند.

در بازی نخست، نرگس سلطانی با برتری ۳ بر صفر مقابل سحرش علی، نخستین برد را برای ایران به دست آورد. سلطانی در سه گیم متوالی با نتایج ۱۱ بر ۹، ۱۱ بر ۵ و ۱۱ بر ۸ پیروز شد.

در دومین مسابقه، باران محمدپور با نتیجه ۳ بر یک مقابل حریف پاکستانی خود؛ ماهنور علی، نتیجه را واگذار کرد تا دو تیم در مجموع یک بر یک برابر شوند.

در بازی سوم و تعیین‌کننده، فرشته اقتداری با پیروزی قاطع ۳ بر صفر مقابل ثنا بهادر، برتری ایران را قطعی کرد. اقتداری در سه گیم متوالی با نتایج ۱۱ بر ۸، ۱۱ بر ۶ و ۱۱ بر ۶ به پیروزی رسید.

بانوان اسکواش ایران که پیش‌تر کره جنوبی را نیز شکست داده بودند توانستند با این پیروزی، عنوان سومی آسیا را از آن خود کنند.

تیم ملی بانوان ایران با ترکیب فرشته اقتداری، نرگس سلطانی، باران محمدپور و نجمه بوشهری‌زاده با مربیگری الهام رمضانی در این رقابت ها حضور دارد.





منبع:فارس