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تابناک
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اعلام برنامه دیدارهای تدارکاتی تیم ملی در بصره

برنامه دیدارهای تیم ملی فوتبال ایران در بصره عراق اعلام شد‌‌.

کد خبر: 100000546تاریخ انتشار: 885 بازدید۰

به گزارش تابناک؛ تیم ملی فوتبال بزرگسالان ایران در فیفادی نوامبر ۲۰۲۶، ۲ بازی تدارکاتی را در بصره عراق برگزار می‌کند.

از آنجاییکه این مسابقات از حالت تورنمنت خارج شده، طبق برنامه شاگردان امیر قلعه‌نویی روز سه‌شنبه ۱۹ آبان عازم عراق می‌شوند و شنبه ۲۳ آبان در نخستین بازی خود مقابل فلسطین به میدان می‌روند.
عراق نیز ۲۲ آبان مقابل لبنان قرار می‌گیرد. در تاریخ ۲۶ آبان هم تیم ملی ایران به مصاف عراق می‌رود و لبنان نیز با فلسطین مسابقه خواهد داد‌.
منبع: سایت رسمی فدراسیون فوتبال

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