اخراج سومین دانشجوی هتاک دانشگاه تهران

زنجیره برخورد با دانشجویان در دانشگاه تهران ادامه دارد؛ پس از اخراج دو دانشجو، سومین دانشجو نیز به دلیل آنچه هتاکی عنوان شده، با حکم اخراج روبه‌رو شد.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۵۲۰
| |
2357 بازدید
|
۰
اخراج سومین دانشجوی هتاک دانشگاه تهران

به گزارش تابناک؛ پرونده‌های انضباطی دانشجویان دراتفاقات اسفند ۱۴۰۴ در دانشگاه در حال بررسی است که تاکنون ۱۴ حکم اخراج از سوی کمیته انضباطی وزارت علوم نهایی و ابلاغ شده است.

در جدیدترین رسیدگی به پرونده‌های انضباطی یکی دیگر از دانشجویان هتاک دانشگاه تهران از سوی کمیته انضباطی این دانشگاه حکم اخراج گرفت.

پارسا قباخلو، دانشجوی ورودی ۱۴۰۴ کارشناسی مهندسی برق را به حکم بدوی «اخراج از دانشگاه با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون ورودی» محکوم کرده است.

پیش از او، مهیار افتخاری و امیرمحمد کریمی از دانشگاه اخراج شده بودند و پارسا قباخلو سومین دانشجوی دانشگاه تهران است که به اخراج محکوم شده است.

منبع: فارس

ما را دنبال کنید

به اشتراک گذاری این مطلب!
برچسب ها
دانشجوی هتاکدانشگاه تهراناخراج
مطالب مرتبط
جزئیات فوت دانشجوی دانشگاه بوعلی سینا در همدان
کارشناس بی‌بی‌سی چگونه به دانشگاه تهران راه یافت؟
آخرین خبر از طرح ادغام دانشگاه تهران و علوم پزشکی
دیدار سعدی شیرازی با رئیس دانشگاه تهران در گلستان!

نظر شما

نظرهای حاوی توهین، افترا یا نوشته‌شده با حروف لاتین (فینگلیش) منتشر نمی‌شوند.

برچسب منتخب
ویدیوایرانجنگ ایران و آمریکاآمریکامسعود پزشکیانترامپتنگه هرمزعربستان
آخرین اخبار
پربازدیدترین عناوین