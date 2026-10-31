اخراج سومین دانشجوی هتاک دانشگاه تهران

به گزارش تابناک؛ پرونده‌های انضباطی دانشجویان دراتفاقات اسفند ۱۴۰۴ در دانشگاه در حال بررسی است که تاکنون ۱۴ حکم اخراج از سوی کمیته انضباطی وزارت علوم نهایی و ابلاغ شده است.

در جدیدترین رسیدگی به پرونده‌های انضباطی یکی دیگر از دانشجویان هتاک دانشگاه تهران از سوی کمیته انضباطی این دانشگاه حکم اخراج گرفت.

پارسا قباخلو، دانشجوی ورودی ۱۴۰۴ کارشناسی مهندسی برق را به حکم بدوی «اخراج از دانشگاه با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون ورودی» محکوم کرده است.

پیش از او، مهیار افتخاری و امیرمحمد کریمی از دانشگاه اخراج شده بودند و پارسا قباخلو سومین دانشجوی دانشگاه تهران است که به اخراج محکوم شده است.

منبع: فارس