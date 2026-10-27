شکایت پرسپولیس از پرونده آسانی رد شد

به گزارش تابناک؛ شکایت پرسپولیس از استقلال در پرونده یاسر آسانی به نتیجه نرسید.

کمیته استیناف فدراسیون فوتبال رأی خود را درباره شکایت باشگاه‌های پرسپولیس، سپاهان و مس شهربابک از باشگاه استقلال صادر کرد. سه باشگاه مدعی بودند استقلال در مسابقات لیگ برتر از یاسر آسانی، بازیکن غیرمجاز، استفاده کرده اما کمیته استیناف با رد اعتراض آن‌ها اعلام کرد دلیلی بر بی‌اعتبارشدن ثبت بازیکن یا لغو مجوز حضور او در مسابقات ارائه نشده است.

رد شکایت سه باشگاه علیه استقلال در پرونده یاسر آسانی

سه باشگاه شاکی در اعتراضات خود عنوان کرده بودند که وکیل یاسر آسانی با ارسال اخطاریه‌ای به باشگاه استقلال و با استناد به مقررات فیفا، قرارداد این بازیکن را به دلیل مطالبات معوقه فسخ کرده است. در ادعای آنها، ثبت ‌نشدن این فسخ در سازمان لیگ تأثیری در تحقق ماهوی آن نداشته و با توجه به محرومیت استقلال از ثبت بازیکن جدید در آن مقطع، بازگشت آسانی به ترکیب این تیم فاقد وجاهت قانونی بوده و او باید بازیکن غیرمجاز شناخته شود.

اسناد و قرائن جدید باشگاه پرسپولیس

ضمن اینکه باشگاه پرسپولیس با معرفی اسناد و قرائن جدید، از جمله اخطارهای پیشین، مدارک نمایندگی وکیل، نامه تفویض اختیار با امضای بازیکن برای پیگیری مذاکرات با باشگاه پرسپولیس، مکاتبات و مذاکرات متعاقب نمایندۀ وی با آن باشگاه و فایل صوتی اظهارات منتسب به مقام وقت باشگاه استقلال، مدعی است که این ادله باید به‌صورت مرتبط مورد بررسی قرار گیرد.

منبع: سایت فدراسیون فوتبال