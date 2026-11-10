مخالفت عراق با صدور مجوز پرواز تیم ملی ایران به بصره، سفر شاگردان قلعه‌نویی را در آستانه پرواز با تأخیر مواجه کرد.

به گزارش تابناک؛ تیم ملی فوتبال ایران طبق رایزنی‌های صورت گرفته قرار بود ساعت ۱۲ ظهر امروز با پرواز اختصاصی از فرودگاه مهرآباد برای برگزاری ۲ دیدار تدارکاتی عازم بصره عراق شود.

با این وجود در شرایطی که حدود یک ساعت به این زمان باقی مانده، عراقی‌ها با صدور مجوز پرواز قطعی مخالفت کرده‌اند و به همین دلیل اعضای تیم ملی هنوز از هتل المپیک خارج نشده‌اند تا به این ترتیب پرواز به عراق تاخیر بخورد.

البته مسئولان تیم ملی در تلاش هستند تا در صورت لغو پرواز مستقیم، این تیم همین امروز با پرواز راهی آبادان شده و لز آنجا زمینی به بصره برود.

شاگردان امیر قلعه‌نویی ۲۳ آبان با فلسطین و ۲۶ آبان با عراق در بصره بازی خواهند کرد.

منبع: فارس