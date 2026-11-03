به گزارش خبرنگار تابناک در استان فارس، امروز، سه‌شنبه 12 آبان ماه، همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، آیین تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام دوران دفاع مقدس با حضور مردم شهیدپرور، خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان و جمعی از نیروهای نظامی و انتظامی در شیراز در حال برگزاری است؛ ۲۰ شهیدی که پس از سال‌ها بی‌نام‌ونشان ماندن، به میهمانی مردم فارس آمده‌اند تا بار دیگر عطر ایثار و شهادت در کوچه‌ها و خیابان‌های این استان طنین‌انداز شود.

مردم شیراز در حالی برای بدرقه پیکرهای مطهر این شهدا گرد هم آمده‌اند که هر یک از این تابوت‌ها، روایتگر سال‌هایی از ایثار، فداکاری و حماسه مردانی است که برای دفاع از سرزمین خود از جان گذشتند و اکنون پس از سال‌ها به آغوش میهن بازگشته‌اند.

بر اساس اعلام سردار سرتیپ دوم سعید کوشکی جهرمی، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان فارس، این استان در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) میزبان ۲۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس بوده است.

پیکرهای مطهر این شهدا پس از استقبال رسمی در ورودی دروازه قرآن شیراز، طی روزهای گذشته در مراسم و تجمع‌های مردمی شهرهای مختلف استان حضور یافتند و پنجشنبه‌شب نیز آیین وداع با آنان پس از نماز مغرب و عشا در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) برگزار شد.

امروز نیز آیین تشییع این شهدا از میدان شهدا به سمت حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) در حال برگزاری است؛ آیینی که در آن مردم با حضور در کنار پیکرهای مطهر شهدا، بار دیگر پیوند خود را با آرمان‌های دفاع مقدس و یاد و خاطره جان‌باختگان راه میهن به نمایش می‌گذارند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، از مجموع ۲۰ شهید گمنام، هفت شهید در هفت نقطه استان فارس تشییع و به خاک سپرده می‌شوند و ۱۳ شهید دیگر به‌صورت امانی در استان حضور داشته‌اند که پس از پایان مراسم به معراج شهدای مرکزی تهران بازگردانده خواهند شد.

امروز شیراز تنها میزبان یک مراسم تشییع نیست؛ این شهر میزبان روایت انسان‌هایی است که نام و نشانشان هنوز آشکار نشده، اما فداکاری‌شان در حافظه تاریخی ایران ماندگار است؛ مردانی که سال‌ها پیش رفتند و امروز مردم، با شاخه‌های گل، اشک و دعای خیر، به استقبال آخرین سفرشان آمده‌اند.