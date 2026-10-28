چالش جدید در پرونده ضدایرانی انگلیس!

در حالی که انگلیس همچنان درباره حادثه پایگاه هوایی فرفورد انگشت اتهام را به سمت ایران می‌گیرد، مشخص شد یکی از متهمان این پرونده از ویلچر برقی استفاده می‌کند.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۰۸۱
| |
1278 بازدید
|
۰
چالش جدید در پرونده ضدایرانی انگلیس!

به گزارش تابناک، انگلیس ضمن تکرار ادعاهای ضدایرانی، دو نفر را به ارتکاب جرایم مرتبط با امنیت ملی در پرونده حادثه پایگاه هوایی فرفورد متهم کرد.

به گزارش بی‌بی‌سی، این دو نفر امروز در دادگاه حاضر شدند، در حالی که یکی از آن‌ها از ویلچر برقی استفاده می‌کرد.

محمد عبدالکریم ۲۴ ساله اهل لندن، به همکاری با یک سرویس اطلاعاتی خارجی متهم شده است.

به گزارش راشاتودی، ظاهراً عبدالکریم متهم است که بشکه‌های فلزی پر از بنزین و مخازن آب را در ون‌ها قرار داده و دوربین‌های داشبورد هوشمند را در این خودروها نصب نموده است.

مشخص نیست که آیا وضعیت جسمانی عبدالکریم پیش از وقوع حادثه فرفورد به همین شکل بوده و یا پس از این حادثه ویلچرنشین شده است.

حادثه فرفورد از همان ابتدا با حواشی گوناگونی همراه بود. در حالی که این حادثه ابتدا بمب‌گذاری در سه ون در نزدیکی پایگاه فرفورد، محل استقرار نظامیان آمریکایی در انگلیس، اعلام شده بود، پلیس هیچ بمبی در این ون‌ها پیدا نکرد.
از سوی دیگر، تمامی متهمان بازداشت شده در روز اول این حادثه با قید وثیقه آزاد شدند. این مسئله با واکنش منفی رسانه‌های انگلیسی همراه بود و کارشناسان تأکید کردند که چنین اقدامی، بزرگنمایی اولیه حادثه توسط دولتمردان انگلیسی را زیر سوال برد.

علاوه بر این، انگلیس از همان ابتدا انگشت اتهام را به سمت ایران گرفت، در حالی که آمریکا و دیگر متحدان غربی نیز ادعای لندن درباره نقش‌آفرینی ایران در این حادثه را تکرار کردند.

با این حال، انگلیس هیچگاه مدرکی درباره ارتباط ایران با حادثه فرفورد ارائه نکرد. تهران بارها اتهامات ادعایی را رد نموده و آن را در راستای دامن زدن به ایران‌هراسی در انگلیس خواند و شدیداً محکوم کرد.
منبع: فارس

ما را دنبال کنید

به اشتراک گذاری این مطلب!
برچسب ها
ایرانانگلیسفرفورداتهام زنیضدایرانیویلچرپایگاه هوایی فرفوردامنیت ملیمحمد عبدالکریم
مطالب مرتبط
نمایش جدید انگلیس در پرونده فرفورد!
پرونده تبعه ایرانی در انگلیس مختومه اعلام شد
تکرار ادعاهای ضدایرانی از سوی مقام امنیتی انگلیس
چالش جدید برای پرونده هسته‌ای ایران توسط آمریکا

نظر شما

نظرهای حاوی توهین، افترا یا نوشته‌شده با حروف لاتین (فینگلیش) منتشر نمی‌شوند.

برچسب منتخب
ویدیومسعود پزشکیانایرانعربستانانتخابات کنستبازار ارزبنیامین نتانیاهوتنگه هرمز
نظرسنجیآرشیو
نظرسنجی
آخرین اخبار
پربازدیدترین عناوین