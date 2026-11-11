طعنه سنگین زلنسکی به ترامپ!

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین گفت علاقه رئیس‌جمهور آمریکا به گرینلند ممکن است کمتر به خاطر قلمرو و بیشتر به خاطر «اندکی دانمارکی‌تر شدن» بوده باشد!



به گزارش تابناک به نقل از روزنامه کی‌یف پست، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین عصر چهارشنبه هنگام سخنرانی در پارلمان دانمارک با طعنه عنوان کرد: «علاقه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به گرینلند ممکن است کمتر به خاطر قلمرو و بیشتر به خاطر تمایل به اندکی دانمارکی‌تر شدن باشد. شاید کسی در آمریکا، وقتی می‌خواست گرینلند را به دست آورد، فهمیده باشد که آنچه واقعا می‌خواهد قلمرو نیست، بلکه فرصتی برای کمی دانمارکی‌تر شدن است!»





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بنا بر این گزارش، رئیس‌جمهور اوکراین در ادامه با بیان اینکه اروپا باید مستقیما در تصمیمات مربوط به امنیت آینده این قاره شرکت کند، گفت: «اروپا باید به‌طور مشترک از مواضع خود در مذاکرات بین ایالات متحده و روسیه دفاع کند. در روزهای اخیر، ادعاهایی مبنی بر نیاز روسیه به تضمین‌های امنیتی بار دیگر در سطوح مختلف شنیده شده است.»

اروپا باید پای میز مذاکره باشد



وی در این باره تصریح کرد: «اروپا باید در مواقعی که امنیت آینده این قاره در خطر است، از جمله در جریان مذاکرات بین ایالات متحده و روسیه، پای میز مذاکره باشد. من از کشورهای اروپایی می‌خواهم تا هماهنگی بیشتری داشته باشند تا هر دو طرف موضع اروپا را بشنوند.»

زلنسکی همچنین بدون اشاره به حملاتش به زیرساخت‌های روسیه و تداوم جنگ گفت: «در واقع مقامات روسیه می‌خواهند آزادانه در امور کشورهای دیگر دخالت کنند، هر زمان که بخواهند از زور استفاده کنند و مطمئن شوند که هیچکس نمی‌تواند از آزادی در داخل روسیه حمایت کند، زیرا پوتین (رئیس‌جمهور روسیه) می‌خواهد قدرت شخصی خود را برای همیشه حفظ کند.»

رئیس‌جمهور اوکراین در پایان گفت: «اروپا به اندازه کافی قوی، متحد و مصمم است تا از منافع خود دفاع کند. همکاری بین اروپایی‌ها می‌تواند اروپا را به یک بازیگر جهانی و نیرویی برای حفاظت از حقوق بشر و قوانین بین‌المللی، تقویت امنیت، حفظ صلح و دستیابی به نتایج مشترک تبدیل کند.»