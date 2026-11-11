رئیس‌جمهور سابق آمریکا ضمن ابراز خوشحالی از نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، گفت که نتیجه‌ای بهتر از این نمی‌شد او در عین حال اشاراتی به برخی اشتباهات خود در دوران ریاستش کرد.



به گزارش تابناک، جو بایدن، رئیس‌جمهور سابق آمریکا عصر چهارشنبه در مصاحبه‌ای با نشریه آمریکایی «پیپل» عنوان کرد: «اگر می‌دانستم که به خاطر سرطان حالم بد است، استعفا می‌دادم. من به جلو نمی‌رفتم چون فکر نمی‌کنم یک مرد ۸۰ ساله مبتلا به سرطان باید نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شود. اما اینطور نبود. در شرایطی بود که فکر می‌کردم ظرفیت آن را دارم، فکر می‌کردم می‌توانستم طیف وسیع‌تری از حمایت‌ها را برای ایالات متحده و مواضع ما از سراسر جهان به ارمغان بیاورم.»

بایدن در ادامه افزود: «من روابط بسیار خوبی با همه رهبران بزرگ جهان داشتم و بنابراین معتقدم که بر اساس بی‌طرفی، من لایق‌ترین فرد برای انجام این کار بودم.»

جو بایدن درباره بیماری خود که سرطان پروستات است، گفت: «افراد زیادی هستند که به سرطان مبتلا شده‌اند، به خصوص نوع سرطانی که من داشتم که عمر طولانی دارند و ۱۰ الی ۲۰ سال دیگر زنده می‌مانند. من نمی‌گویم که برای همیشه زنده خواهم ماند، اما نکته این است که احساس خوبی دارم. کاری که هنوز انجام می‌دهم این است که یک سری دارو مصرف می‌کنم، هشت قرص مختلف که روزی هشت عدد می‌خورم. تاکنون، دو آزمایشی که برای بررسی شیوع سرطان در بدن انجام داده‌اند، نشان می‌دهد که شیوع پیدا نکرده اما به این معنی نیست که نخواهد شد، اما فعلا نکرده است.»

او ادعا کرد: «من هنوز تمام توانایی‌هایم را دارم. هنوز توانایی‌های جسمی‌ام را هم دارم. بنابراین ما امیدواریم و من دو پزشک سرطان عالی دارم و آنها هم امیدوارند.»

خوشحال شدم مردم آمریکا فریب جمهوری‌خواهان و ترامپ را نخوردند

بایدن در مورد مناظره فاجعه‌بارش با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در سال ۲۰۲۴ عنوان کرد: «من کسی را نمی‌شناسم که در مناظره اشتباه نکرده باشد. به نظر من، خیلی مهم نبود. اول از همه فکر می‌کردم مناظره دیگری برگزار شود که نشد.»

او درمورد نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا گفت: «فکر نمی‌کنم انتخابات می‌توانست بهتر از این پیش برود. من خیلی خوشحال شدم. البته آنقدرها هم تعجب نکردم. واقعا تعجب نکردم، چون با همه این رقابت‌ها سر و کار داشته‌ام. اما واقعا خوشحال شدم که مردم آمریکا فریب رهبری جمهوری‌خواهان و به ویژه ترامپ را نخوردند.»

جو بایدن در پایان افزود: «امیدوارم به وعده‌هایم برای آمریکا عمل کرده باشم. من نگفتم اشتباه نکرده‌ام، اما منظورم از حرفم این بود که حرفم را عملی کردم و به حرفم عمل کرده‌ام.»