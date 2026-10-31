شروط هفتگانه ما متفاوت با اسلام آباد است / معلوم نیست بعد از آغاز جنگ در NPT بمانیم / منتظر پاسخ های آمریکا هستیم

به گزارش تابناک، سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی امشب در پخش زنده تلویزیونی درباره آخرین وضعیت شرایط کشور و خطوط نبرد از قاب شبکه خبر با مردم صحبت کرد.

امیدوارم روز به روز ملت ایران پر قدرت تر و سربلندتر از همیشه باشند و دستاوردهای بزرگتری داشته باشند

بعد از پیروزی ملت ایران در جنگ‌های اخیر و شکست‌های سنگینی که آمریکا متحمل شد، برای همه ثابت شد که آمریکا نه تنها کانون امنیت نیست بلکه کانون امنیت زدایی است.

مسئلۀ اصلی این است که چه قدرتی جایگزین آمریکا در منطقه خواهد شد. برداشت جدیدی درحال شکل‌گیری است که آمریکا در سال‌های آینده از منطقه خواهد رفت.

ملت ایران توانایی تعیین سرنوشت ابرقدرت‌ها را دارد. اگر صدای ملت ایران شنیده نشود، هیچ پیمان و اتحادی در منطقه پا نمی‌گیرد.

در نشست چهارجانبۀ تهران نه از پیمان مکه صحبت شد و نه از مسئلۀ یمن؛ همۀ صحبت این بود که ترتیبات آیندۀ منطقه باید چگونه باشد. اگر صدای ملت ایران شنیده نشود هیچ پیمانی بسته نمی شود و هیچ اتحادی در منطقه شکل نمی‌گیرد.

نمایندگان کشورهایی که به تهران آمدند به دنبال مشخص شدن چارچوب امنیتی جدید بودند و وزیر دفاع عربستان نیز به من گفت اسرائیل بعد از ایران به سراغ ترکیه و بعد هم عربستان می‌رود. در نشست چهارجانبۀ تهران، کشورها حزب‌اللهی‌تر از دوستان ما شده بودند؛ همه قاطع علیه اسرائیل حرف زدند.

رئیس‌جمهور فرانسه و صدر اعظم آلمان در ابتدای جنگ آمریکا علیه ایران بسیار ذوق زده بودند؛ اما اکنون نگران مسائل اقتصادی و پیامدهای این جنگ هستند.

این جنگ باعث شد بسیاری از وجوه گمنام ملت ایران شناخته شود. در آمریکا هیچ فردی را پیدا نمی‌کنید که از جنگ آمریکا علیه ایران متاثر نشده باشد و زیان ندیده باشد. خانه‌ای نیست در جهان که به‌خاطر حمله به ایران به‌ صورت ترامپ تُف نیندازد.

اگر ترامپ و آمریکا را تنبیه نکنیم فردا کشورهای دیگر فکر می‌کنند که حمله به ایران مابه‌ازا نخواهد داشت؛ اگر حقوق ایران را احیا نکنیم فردا هر کشور دیگری به خودش جرئت می‌دهد به ابران حمله کند.

ما شروط ۷گانه را به آمریکا فرستادیم و گفتیم تا این‌ها عملی نشود مذاکره‌ای درکار نخواهد بود؛ چارچوب و شیوۀ این شروط متفاوت با اسلام‌آباد است.

وقتی آمریکا به شروط ما جواب داد، دیدیم که جلوتر آمده و مسائلی را مطرح کرده که باید بعدا در موردش صحبت شود و ما گفتیم این پاسخ قانع‌کننده نیست.

برخی‌ها می‌گویند چرا روی تنبیه آمریکا اصرار دارید؟ چیزی در دست‌تان است که نمی‌خواهید رو کنید؟ بله ما یک چیزی داریم!

اگر جنگ شروع شد شاخ‌های آمریکا را طوری می‌شکنیم که ببینیم این گاو بدون شاخ از این پس در دنیا چکار می‌تواند بکند. موشک‌های ضدناومان را تست کردیم و امروز با قدرت در تنگۀ هرمز حضور داریم.

اگر دشمن اشتباه دیگری کند، منتظر یک دفاع بسیار افتخارآمیز و ضربات هولناک به دشمن باشید. آیندگان ایران در اثر این مقاومت، بهترین زندگی را در منطقه خواهند داشت. ما در این مقاومت هزینه‌‌هایی داده‌ایم و زندگی مردم سخت شده اما درنهایت با افتخار به ایران نگاه خواهد شد.

ما با شروطمان رفتار آمریکا را تغییر می‌دهیم و بعد وارد مسائل دیگر خواهیم شد. در حوزۀ هسته‌ای اول در مورد حقوق‌مان بحث می‌کنیم نه اینکه محدودیتی برای خودمان قائل شویم.

معلوم نیست بعد از آغاز جنگی در آینده دیگر در NPT بمانیم.

اشتباهات اسلام‌آباد را در شروط جدید رفع کردیم

در تفاهم اسلام‌آباد رعایت حقوق بین‌الملل دربارۀ ادارۀ تنگۀ هرمز ذکر شده بود که باعث مشکلاتی بود اما در شروط جدید ایران همه‌چیز بدون ابهام در ختیار ایران خواهد بود

دربارۀ دریافت وجوه هم ابتکاراتی اندیشیده شده تا این وجوه نسیه نباشد.

امکان ندارد قبل تحقق ۷ شرط ایران، تنگۀ هرمز باز شود. درون هر شرط ما ۲-۳ زیرشرط وجود دارد.

گروسی مزدور اسرائیل است؛ تمام مشکلات ما از زمان گروسی شروع شده است.

تغییر لحن در نامه آمریکا محسوس است

نامه‌ای جدید از سوی واسطه‌های آمریکایی تحویل وزارت امور خارجه شده که پس از بررسی اولیه، هنوز پاسخی به آن داده نشده است.

تغییر محسوس در لحن این نامه در مقایسه با مکاتبات گذشته، نشان از تثبیت اقتدار و پیروزی ملت ایران دارد.

ما الان منتظر آخرین پاسخ آمریکایی ها هستیم، شاید همین فردا پاسخ بدهند.

در خصوص دکترین هسته‌ای، اگرچه مطالبات و تحلیل‌هایی از سوی مردم و برخی نمایندگان مجلس مبنی بر لزوم تغییر رویکرد در صورت وقوع جنگ مجدد مطرح شده است .

دشمن با وجود بازرسی‌های کامل و نصب دوربین‌های برخط آژانس به تاسیسات حمله کرده است اما تاکنون هیچ تصمیم رسمی و حکومتی در دولت یا شورای عالی امنیت ملی برای تغییر دکترین هسته‌ای گرفته نشده است.

شورای‌عالی امنیت ملی مسئول دیپلماسی در زمان جنگ است. ممکن است اختلافاتی وجود داشته باشد اما در ایستادن پشت سر رهبری هم‌صدا هستیم؛ امروز ما بالاترین هم‌صدایی را داریم.

انسجام مسئولان تحت تدابیر رهبری برقرار است

تحولات اخیر نشان داد که ساختار نظام جمهوری اسلامی و نهاد دولت-ملت در طول ۵۰ سال گذشته چنان مستحکم شده که فراتر از اشخاص عمل می‌کند.

حوادث گوناگون و حتی شهادت فرماندهان و مسئولان برجسته نیز خللی در اداره، پایداری و اقتدار کشور ایجاد نکرده است. در حال حاضر بالاترین سطح هم‌صدایی و انسجام میان رؤسای قوا و اعضای شورای عالی امنیت ملی وجود دارد.

اگرچه شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس‌جمهور فرماندهی و سیاست‌گذاری را در شرایط جنگی بر عهده دارد، اما تمام بخش‌های دیپلماسی، دفاعی و اقتصادی در هماهنگی کامل فعالیت می‌کنند.

هرگونه شایعه در خصوص وجود دوگانه‌سازی یا اختلاف‌نظر میان مسئولان تکذیب می‌شود؛ مسئولان عالی کشور با وحدت‌نظر کامل و پشتیبانی از تدابیر و رهنمودهای رهبر انقلاب، اداره امور و حل مشکلات اقتصادی و دفاعی کشور را دنبال می‌کنند.

دولت به ریاست رئیس‌جمهور نیز با اقتدار امور اجرایی کشور را پیش می‌برد و در راستای حمایت از معیشت مردم، تقویت طرح کالابرگ و ترمیم حقوق و دستمزد در دستور کار قرار دارد که اجرای آن‌ها به کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم کمک خواهد کرد. انشاالله در آینده فشار های اقتصادی کمتر خواهد شد.

در خارج از ایران وضع ما خوب است؛ چه در مقاومت لبنان و یمن و چه در افکار عمومی که تغییر مثبتی به نفع ایران ایجاد شده است

افکار عمومی جهان نسبت به ایران تغییر کرده و اقتدار مردم ایران به همه ثابت شده است.

آن جلسه [با رهبر انقلاب] بیش از دو ساعت طول کشید و از محضر ایشان و آن فضای معنوی استفاده کردیم و پشت سر ایشان نماز خواندیم. ایشان درباره دبیرخانه شورا نقطه نظراتی داشتند

اخیرا دیدارهای رهبر انقلاب افزایش یافته است خود من هم به محضر ایشان رسیدم و احساس کردم ایشان درباره همه جزییات کشور آگاهی دارد

هم صدایی امروز ملت و دولت پشت سر رهبری است و این هم صدایی در نقطه خوب و مطلوبی قرار دارد؛ ما همگی پشت سر رهبر انقلاب هستیم.

ساختار جمهوری اسلامی در این جنگ نشان داد که فراتر از اشخاص است؛ حتی در ۹ روزی که رهبری تعیین نشده بود، خللی در اداره کشور ایجاد نشد.

رهبر انقلاب در جریان تمام جزئیات کشور هستند؛ ایشان مرتب ابلاغ و توصیه و مطالبه می‌کنند.

من در محضر ایشان احساس کردم که از تمام جزئیات کشور اطلاع دارند و حتی در مورد موضوعی خبری گفتند که اطلاعاتشان از من بیشتر بود.