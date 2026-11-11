یک سیارک کوچک به قمر موقت زمین تبدیل شد

سیارک کوچک «۲۰۲۶ QQ ۸» که در آوریل گذشته وارد مدار زمین شد، اکنون به یک قمر موقت برای زمین تبدیل شده است.

به گزارش تابناک؛ سیارک کوچک «۲۰۲۶ QQ ۸» در آوریل گذشته وارد مدار زمین شد، هرچند تا ماه اوت شناسایی نشده بود. این سیارک هر ۳۵۹ روز یک‌بار به دور خورشید می‌چرخد و تقریباً هر ۱۰ سال یک‌بار به سیاره ما نزدیک می‌شود؛ اکنون این جرم آسمانی به یک قمر موقت برای زمین تبدیل شده است.

«مرکز سیارات کوچک» (Minor Planet Center) که بخشی از اتحادیه بین‌المللی اخترشناسی است گزارش داد که ۲۰۲۶ QQ ۸ (که اکنون یک قمر موقت محسوب می‌شود) تا دسامبر پیشِ رو به گردش خود به دور سیاره ما ادامه خواهد داد و سرانجام در سال ۲۰۲۷ از مدار زمین خارج خواهد شد.

اخترشناسان نخستین بار در اوت ۲۰۲۶ متوجه این جرم شدند، با اینکه ورود آن به مدار زمین در آوریل همان سال رخ داده بود. محاسبات نشان می‌دهد که این سیارک هر ۳۵۹ روز یعنی تقریباً ۰.۹۸ سال زمینی یک دور کامل به دور خورشید می‌زند. اگرچه این سیارک معمولاً هر ۱۰ سال یک‌بار به زمین نزدیک می‌شود، اما این بار آن‌قدر به سیاره ما نزدیک شد که به‌طور موقت در دام گرانش زمین گرفتار گردید.

به گفته اخترشناسان، این سیارک تا فاصله تقریبی ۵۶۸ هزار کیلومتری زمین پیش خواهد آمد؛ یعنی حدود ۱۷۷ هزار کیلومتر دورتر از میانگین فاصله زمین تا ماه. با توجه به اینکه قطر این سیارک از دو متر بیشتر نیست، در صورت برخورد احتمالی با زمین، به‌طور کامل در جو سیاره خواهد سوخت.

شایان ذکر است که ۲۰۲۶ QQ ۸ نخستین قمر موقتی نیست که به دور زمین می‌چرخد. پژوهشی که سال گذشته انجام شد، نشان می‌دهد که ممکن است هم‌زمان تا شش «قمر» کوچک در مدار زمین وجود داشته باشند که بسیاری از آنها قطعاتی جدا شده از خودِ ماه هستند.

ویژگی قابل‌توجه ۲۰۲۶ QQ ۸ این است که از قمر‌های موقتِ معمول، بزرگ‌تر است؛ طبق مدل‌سازی‌ها، یک قمر موقتِ استاندارد قطری در حدود ۷۵ سانتی‌متر دارد و تقریباً نُه ماه در نزدیکی زمین باقی می‌ماند. در مقابل، اجرام آسمانی با قطر حدود سه متر می‌توانند برای مدتی بین ۱۰ تا ۲۰ سال به عنوان قمر موقت زمین باقی بمانند.

منبع: راشا تودی