381بازدید۰
نوسان عجیب تتر: کاهش ۱۸ درصدی در یک ساعت! + جدول
به گزارش تابناک، قیمت تتر در بازار رمزارز ایران با ریزشی ناگهانی مواجه شد و بر اساس دادههای موجود، قیمت تا محدوده ۲۲۲ هزار و ۹۵۳ تومان کاهش یافت.
بیشتر بخوانید:
ریزش تتر به ۲۶۲ هزار تومان + جدول
در ادامه تتر با جبران بخشی از کاهش قیمت خود، به رقم ۲۵۴ هزار و ۷۱۷ تومان رسید.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.