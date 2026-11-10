نوسان عجیب تتر: کاهش ۱۸ درصدی در یک ساعت! + جدول



به گزارش تابناک، قیمت تتر در بازار رمزارز ایران با ریزشی ناگهانی مواجه شد و بر اساس داده‌های موجود، قیمت تا محدوده ۲۲۲ هزار و ۹۵۳ تومان کاهش یافت.

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در ادامه تتر با جبران بخشی از کاهش قیمت خود، به رقم ۲۵۴ هزار و ۷۱۷ تومان رسید.