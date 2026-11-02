به گزارش تابناک؛ سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس هشدار داد در صورت حمله مجدد، پاسخ ایران می‌تواند فراتر از مناطق شناخته‌شده باشد.

رهبر انقلاب نهم آبان سال جاری در دیدار فرماندهان ارشد نیرو‌های مسلّح، «آمادگی رزمی هوشمندانه برای مقابلۀ پرقدرت با دشمنان» را از الزامات «بازدارندگی حداکثری» دانستند و مقرّر کردند هر سطح و نوعی از تهدید باید با پاسخ فوری و اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی روبه‌رو شود.

حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگو با میزان، با تشریح مبانی تأکید رهبر انقلاب بر آمادگی رزمی هوشمندانه و هدف قرار دادن دارایی‌های مادی و غیرمادی دشمن، گفت: این رویکرد بر چهار مبنای حقوقی، قرآنی، سیاسی و نظامی استوار است و دستور صادرشده برای اجراست، نه صرفاً تحلیل و اطلاع‌رسانی.

چهار مبنای راهبرد بازدارندگی حداکثری

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با اشاره به نخستین مبنای این رویکرد اظهار کرد: اصل اقدام متقابل یکی از اصول شناخته‌شده در روابط بین‌الملل و حقوق بین‌الملل است که هم در عرصه دیپلماسی و هم در شرایط جنگی مورد توجه قرار می‌گیرد. بر اساس این اصل، اقدامات متناسب در پاسخ به رفتار طرف مقابل انجام می‌شود.

وی دومین مبنا را قاعده قرآنی مقابله به مثل دانست و افزود: این رویکرد با آیه شریفه «فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْکُمْ» نیز مورد اشاره قرار گرفته است؛ به این معنا که پاسخ به تجاوز و دشمنی باید متناسب با اقدام طرف مقابل باشد.

ارتقای توان آفندی و پدافندی کشور در مقایسه با جنگ ۱۲ روزه

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، سومین مبنای این راهبرد را قدرت نظامی ایران عنوان کرد و گفت: توان آفندی و پدافندی کشور در مقایسه با جنگ ۱۲ روزه ارتقا پیدا کرده است. در جنگ ۴۰ روزه نیز مردم و دنیا شاهد تفاوت سطح توانمندی‌های نظامی ایران بودند و به اعتقاد من، در صورت آغاز مجدد جنگ از سوی دشمن، شگفتی‌های بیشتری رقم خواهد خورد.

پاسخ ایران به حمله مجدد؛ فراتر از مناطق شناخته‌شده

قشقاوی با تأکید بر اینکه آمادگی رزمی هوشمندانه باید به مرحله اجرا برسد، تصریح کرد: وقتی فرمانده کل قوا به فرماندهان نظامی، شورای عالی امنیت ملی، رئیس مجلس و رئیس دولت دستوراتی ابلاغ می‌کنند، این دستورات برای اجراست و نباید صرفاً در سطح تحلیل و اظهارنظر کارشناسی باقی بماند.

وی همچنین با اشاره به گسترش احتمالی دامنه جغرافیایی جنگ در صورت حملات مجدد دشمن خاطرنشان کرد: یکی از نکات مهم این است که حوزه جغرافیایی جنگ می‌تواند گسترش پیدا کند و نباید تصور کرد که دامنه درگیری صرفاً به مناطق شناخته‌شده محدود خواهد ماند.

قشقاوی در پایان با تأکید بر اینکه آغاز و پایان تحولات احتمالی لزوماً در اختیار طرف آغازکننده نیست دفاع نیروهای مسلح کشورمان در برابر حملات دشمن را بدون محدودیت جغرافیایی دانست و گفت: مناطقی وجود دارند که شاید کسی تاکنون به آنها فکر نکرده باشد؛ اما فعلاً قصد ندارم درباره جزئیات آن صحبت کنم و در آینده مشخص خواهد شد.

منبع: میزان