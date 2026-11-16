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نبض خبر
تصاویر اجاره خیابانی مادر و خواهر!
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شاید عجیبترین بخش زندگی مدرن این باشد که در دنیایی با هشت میلیارد انسان، بعضیها مجبورند برای تجربه کمی محبت، پول پرداخت کنند!
نبض خبر
شاید عجیبترین بخش زندگی مدرن این باشد که در دنیایی با هشت میلیارد انسان، بعضیها مجبورند برای تجربه کمی محبت، پول پرداخت کنند!
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