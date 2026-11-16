تصاویر اجاره خیابانی مادر و خواهر!

چگونه درخت کریسمس از یک رسم آلمانی به نماد جهانی تبدیل شد؟ درخت کریسمس امروزه یکی از شناخته‌شده‌ترین نمادهای جشن کریسمس در سراسر جهان است، اما برخلاف تصو…