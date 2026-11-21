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نبض خبر
فشن شویی که خبرساز شد!
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انتشار تصاویر یک فشن شو و فرش قرمز متعلق به بندر ترکمن استان گلستان در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است. تصاویر این نمایش مد را میبینید.
نبض خبر
انتشار تصاویر یک فشن شو و فرش قرمز متعلق به بندر ترکمن استان گلستان در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است. تصاویر این نمایش مد را میبینید.
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